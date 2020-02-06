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Главная / Мнения аналитиков / Консолидация на азиатских рынках в связи с коронавирусом в ближайшей перспективе продолжится - Julius Baer
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06 февраля 2020 года 17:40
Консолидация на азиатских рынках в связи с коронавирусом в ближайшей перспективе продолжится - Julius Baer
Фондовые рынки начали восстанавливаться с заниженных уровней, однако в ближайшем будущем консолидация будет продолжаться, говорится в комментарии Julius Baer. "Коронавирус можно считать так называемым "черным лебедем", т.е. непредсказуемым событием, которое негативно повлияло на динамику рынков, особенно в Азии, - отмечают аналитики банка. - При работе с азиатскими рынками инвесторам в настоящее время следует учитывать, что поворотными точками для рыночных настроений, скорее всего, станут уменьшение количества публикуемых новостей и прекращение роста новых случаев заражения. До наступления этих событий волатильность будет сохраняться". "Можно ожидать краткосрочное негативное влияние на розничный, циклический потребительский, коммунальный секторы, а также секторы путешествий и жилой недвижимости, - предупреждают аналитики Julius Baer. - Секторы, устойчивые к динамике делового цикла, включают в себя интернет-технологии, здравоохранение и электронную коммерцию. Что же касается кредитного сектора, то пока что рост спредов происходил без резких скачков, благодаря сильной поддержке китайского правительства, которое пытается стабилизировать рыночные настроения, а также ожиданиям дополнительного налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования. Защитные активы, включая казначейские облигации США и китайские гособлигации, в ближайшей перспективе получат поддержку благодаря уходу инвесторов от рисков. Мы придерживаемся позиции, что инвесторы должны отдавать предпочтение эмитентам с сильным финансовым положением и достаточным запасом ликвидности, который позволит им пережить трудные времена". Хотя до сих пор неясно, когда фондовые рынки начнут восстанавливаться, эксперты Julius Baer полагают, что для поддержки экономики Китай продолжит предпринимать сильные меры по смягчению политики. Кредитный рынок Азии пока что показывает относительно хорошую динамику, и поддержка центрального банка в краткосрочной перспективе должна помочь поддержать темпы роста ВВП, на которые повлияла вспышка вируса.
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06 февраля 2020 года 19:33
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.06 февраля 2020 года 19:02
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.06 февраля 2020 года 19:00
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.06 февраля 2020 года 16:54
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.06 февраля 2020 года 16:39
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.06 февраля 2020 года 16:22
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.06 февраля 2020 года 16:01
Aragvi 24 относятся к числу лучших в сегменте высокодоходных еврооблигаций развивающихся рынков - ITI Capital
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Москва. 6 февраля. Доллар и евро развернулись вверх на "Московской бирже" в четверг днем; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед заседанием ЦБ РФ и реагируя на замедление темпов роста котировок нефти. читать дальше
.06 февраля 2020 года 15:49
Последствия для РФ от коронавируса будут незначительными, если Китай сумеет сдержать эпидемию до конца I квартала - Sberbank CIB
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.06 февраля 2020 года 15:31
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