Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро после трех дней роста на фоне фиксации прибыли перед заседанием ЦБ РФ

Москва. 6 февраля. Доллар и евро развернулись вверх на "Московской бирже" в четверг днем; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед заседанием ЦБ РФ и реагируя на замедление темпов роста котировок нефти.

Курс доллара США составил 63,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,32 руб./EUR1, подорожав на 13,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,05 копейки - до 65,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 февраля на 37,65 копейки, до 62,7977 руб./$1, и уменьшил курс евро на 66,06 копейки, до 69,0837 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем развернулся вниз и снижается к доллару и евро, так как участники торгов приступили к фиксации прибыли после трех дней роста. Давление на рубль оказывает рост волатильности на рынке нефти, обусловленной ожиданиями новостей относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+ по дополнительному снижению добычи. Кроме того, игроки находятся в ожидании завтрашнего заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос денежно-кредитной политики.

"В течение дня на котировки повлияет публикация данных по инфляции в январе, которая составит 2,4-2,5%, судя по предварительным данным, и станет одним из параметров, которые будут обсуждаться на завтрашнем опорном заседании Центрального Банка России. Опрошенные Bloomberg и Reuters аналитики в большинстве ожидают снижения ключевой ставки на 25 б.п., но необходимо учитывать, что опросы проводились до существенного увеличения волатильности на внешних рынках и ослабления рубля. При этом 38 из 68 трейдеров валютой и инструментами с фиксированной доходностью, опрошенных брокером Tradition, ожидают снижения ставки на 25 б.п., а двое проголосовали за снижение сразу на 50 б.п.", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Участники рынка продолжают оценивать новости, связанные с эпидемией коронавируса в Китае, а также со смягчением торговой политики КНР относительно американских товаров. Так, Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США.

С 14 февраля размер дополнительных 10-процентных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5-процентных - до 2,5%. В результате пошлины на американскую нефть сократятся до 2,5% с 5%.

Трейдеры продолжают оценивать меры по борьбе со вспышкой коронавируса в Китае. Как сообщил в среду телеканал SkyNews, ученым в Великобритании удалось добиться прорыва в разработке вакцины против нового коронавируса, ее испытания на животных должны начаться в начале следующей недели.

Группа ученых из Чжэцзянского университета в Китае, в свою очередь, заявила, что два препарата - Arbidol и Darunavir - продемонстрировали эффективность в лечении пациентов, заразившихся коронавирусом, пишет Market Watch.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при этом заявила, что "на данный момент нет известных эффективных препаратов против коронавируса 2019-nCoV".

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала "уханьский коронавирус" новым фактором неопределенности в мировой экономике. "В то время как угроза торговой войны между США и Китаем, похоже, ослабевает, новый пласт неопределенности добавляет коронавирус, - сказала она в ходе выступления в Париже. - Поэтому мы продолжаем внимательно следить за этими рисками и их воздействием на наш основной сценарий развития экономики".

В условиях неопределенности прогнозные оценки ЕЦБ относительно процентных ставок и выкупа активов "действуют как эффективные автоматические стабилизаторы", отметила Лагард.

"На валютных площадках развивающихся рынков ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, валюты EM поддерживаются общим улучшением настроений инвесторов на глобальных рынках, с другой - пребывают под давлением выросшего накануне доллара после сильной статистики по рынку труда в США. Кроме того, американская валюта получила импульс и за счет ослабления курса евро, ушедшего ниже уровня $1,1 за евро после выступления Лагард, выразившей обеспокоенность в отношении влияния вируса на мировую экономику. В результате к концу первой половины дня в четверг большинство валют EM торговались в небольшом минусе, хотя явного ослабления и не демонстрировали. Рубль после роста в первые минуты также начинал корректироваться вслед за валютами ЕМ, хотя делал это одним из последних, ощущая поддержу с рынка нефти. Нефтяные котировки пока также демонстрируют оптимизм наряду с другими рынками и рано утром поднимались до $56,5 за баррель Brent, обновив максимум с понедельника, несмотря на более существенный, чем ожидалось, рост запасов в США, о чем стало известно накануне", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок сократили темпы повышения в ходе торгов в четверг после появления информации о рекомендации технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличились на 0,45% - до $55,53 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 1,14% - до $51,33 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с в связи со вспышкой коронавируса в Китае, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

В то же время страны ОПЕК+ пока не приняли решения о проведении внеочередной встречи в феврале. Двухдневная встреча экспертов технического комитета ОПЕК+, которая началась во вторник, была продлена еще на один день.

По данным источника Bloomberg, именно неготовность России поддержать новые сокращения добычи привела к тому, что заседание комитета впервые в его истории продолжится третий день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,3% и 6,36% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущего дня - 6,39%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.