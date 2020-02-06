Рынок акций РФ может продолжить фиксацию прибыли - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга вновь поднялись к средним полосам Боллинджера дневных графиков (3135 и 1590 пунктов), но в очередной раз отступили вниз от указанных отметок. Импульс к краткосрочному росту на данный момент не получает продолжения, что выступает предвестником дальнейшей фиксации прибыли, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В США давление на индексы будет оказывать близость к историческим максимумам.