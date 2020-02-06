Акции Магнита привлекательны в долгосрочном плане - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в целом считают отчетность "Магнита" по МСФО за 2019 год умеренно негативной. В долгосрочном плане акции "Магнита", по их мнению, привлекательны для покупки. Целевой ориентир по бумаге - вблизи 4500 руб./акция, говорится в комментарии.

"Магнит" в четверг представил свою неаудированную финансовую отчетность по МСФО за 2019 год. Основной тенденцией в динамике финансовых показателей остается снижение рентабельности, но из позитивных моментов можно выделить остановку падения трафика, отмечают аналитики банка.

Также специалисты отмечают, что темпы роста выручки "Магнита" в четвертом квартале впервые с 2015 г. оказались выше X5 Retail Group, что свидетельствует о первых результатах реализации масштабной стратегии по трансформации бизнеса.

В 4 кв. за счет роста среднего чека на 0,3% и снижения трафика на 0,2% (-3,4% кв./кв. в 3кв.) сопоставимые продажи компании выросли на 0,1%. Ускорение роста среднего чека в сравнении с прошлым кварталом компания объясняет внедрением программы лояльности. "Магнит" долгое время терял трафик, но динамика в 4кв. свидетельствует об остановке падения, что в Промсвязьбанке расценивают как еще один дополнительный позитивный фактор.

"По заявлению менеджмента на 2020 год приоритетной задачей для "Магнита" станет повышение маржинальности, развитие действующих торговых площадей при замедлении экспансии и повышение эффективности. По нашему мнению, в текущих условиях данная цель выглядит вполне логичной и в случае ее реализации станет драйвером для роста стоимости акций", - пишут аналитики.

"В целом отчетность "Магнита" мы расцениваем как умеренно негативную. С одной стороны, тенденция по снижению рентабельности продолжилась, но при этом мы отмечаем позитивные моменты, которые позволят раскрыть внутреннюю стоимость компании. Во-первых, это улучшение ситуации с сопоставимым трафиком и положительный отклик на внедрение программы лояльности. Во-вторых, стремление менеджмента приостановить экспансию и сфокусироваться на оптимизации операционных расходов для повышения рентабельности. Долгосрочно мы продолжаем считать акции "Магнита" привлекательными для покупки. Компания продолжает планомерно двигаться в направлении реализации своей стратегии, но конечная цель трансформации пока далека. Наш целевой ориентир по бумаге мы сохраняем вблизи 4500 руб./акция", - указывают в своем комментарии специалисты Промсвязьбанка.

Общая выручка "Магнита" по итогам 4 квартала 2019 года составила 368,2 млрд руб. (рост на 11% г/г). По итогам 2019 года выручка выросла на 10,6% - до 1 368,7 млрд. руб. Двухзначный темп роста выручки как по итогам квартала, так и года был обусловлен заметным увеличением торговых площадей, которые превысили 7,2 млн кв. м. При этом отставание темпов роста выручки от темпов роста торговой площади в 4 кв. стало менее значительным из-за влияния высокой промо-активности в конце года.

Вопреки ожиданиям в 4 кв. усилилась негативная тенденция в снижении рентабельности "Магнита". Показатель EBITDA по IAS 17 составил в 4 кв. 20,0 млрд руб., что на 13,5% ниже соответствующего периода прошлого года, а показатель EBITDA Margin снизился с 7% годом ранее до 5,4%. Итогом года стало снижение EBITDA и рентабельности по этому показателю до 6,1%, таким образом, цель в 6,5% не была достигнута. Падение менеджмент связал с распродажей товарных запасов пассивной ассортиментной матрицы, а также с ростом коммерческих и общехозяйственных расходов.

Чистая прибыль в 4 кв. составила 4,0 млрд руб. (снижение на 61,4% в сравнении с 4 кв. 2018 г.).