Aragvi 24 относятся к числу лучших в сегменте высокодоходных еврооблигаций развивающихся рынков - ITI Capital

ITI Capital по-прежнему положительно оценивает выпуск еврооблигаций Aragvi 24 и относит их к числу лучших в сегменте высокодоходных еврооблигаций развивающихся рынков, сообщается в комментарии компании.

"Единственный находящийся в обращении выпуск еврооблигаций Aragvi 24 (YTM 9,6%) дешевеет в последние дни в связи с возросшей рыночной волатильностью и снижением спроса на риск. Тем не менее, мы по-прежнему положительно оцениваем бонды и относим их к числу лучших в сегменте высокодоходных еврооблигаций развивающихся рынков (EM). На наш взгляд, по мере улучшения настроения инвесторов, стоимость еврооблигаций восстановится", - пишет старший аналитик по облигациям Ольга Николаева.

31 января 2020 года Trans-oil (Aragvi Finance International) представила производственные показатели за шесть месяцев, закончившихся 31.12.2019. Суммарные продажи за период составили $464 млн, +65% г/г. В квартальном выражении выручка выросла на 47% до $276 млн. На торговое подразделение, отчитавшееся о хороших результатах (выручка увеличилась на 18% кв/кв), пришлась большая часть консолидированного оборота (85% за 6М2020). Однако маслоэкстракционное подразделение, ранее демонстрировавшее вялую динамику из-за модернизации мощностей и неблагоприятной ценовой конъюнктуры, показало опережающую динамику. В октябре-декабре 2019 г. Aragvi измельчила рекордные 166 тыс. т семян (+388% кв/кв), что вместе с восстановлением рынка растительного масла привело к беспрецедентному росту продаж до $62 млн с $7 млн в июле-сентябре 2019 г.

Aragvi реализовала по итогам шести месяцев 2019/2020 финансового года 1,717 млн т продукции (+73%) благодаря увеличению урожая в Молдавии, а также эффективной реализации программы сбыта.

Приобретение в конце декабря 2019 года 100 новых железнодорожных вагонов (общий парк сейчас насчитывает 175 единиц) можно отнести к прочим изменениям в операционном профиле, отмечает О. Николаева. Сделка будет способствовать повышению рентабельности за счет сокращения транспортных расходов, а также поможет ослабить операционные риски благодаря снижению зависимости от государственной железнодорожной компании.