S&P500 в ходе предстоящей сессии будет пытаться обновить максимумы - ИК "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии будет пытаться обновить максимумы, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной. Индекс предпринял попытку вернуться выше линий тренда, тянущейся с 2009 года и октября 2019-го. Сомнение в успехе этой попытки вызывают количество "гэпов" в последние дни и объемы ниже среднего, что может свидетельствовать о неустойчивости ралли. Тем не менее, в последние три дня показатели момента RSI и MACD улучшаются.

"Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии будет пытаться обновить максимумы, пройдя выше 3350 пунктов. Впрочем, сил закрепиться на вершине у "быков" может не хватить", - пишет А. Сабитов.