Оптимистичные ожидания по акциям Alexion Pharmaceuticals остаются в силе - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" после рассмотрения квартального отчета сохраняют оптимистичные ожидания в отношении акций Alexion Pharmaceuticals, а именно рекомендацию "покупать" и целевую цену $140 на ближайшие 18 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Американская биофармацевтическая компания Alexion Pharmaceuticals, разрабатывающая и выпускающая препараты преимущественно от редких заболеваний, отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий, отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. Выручка Alexion по итогам минувшего квартала увеличилась на 22,1% г/г и составила $1,38 млрд, на $60 млн превысив усредненные прогнозы, чистая прибыль составила $889 млн, а скорректированная чистая прибыль на акцию достигла $2,71 и оказалась на 10 центов выше ожиданий Уолл-Стрит. На текущий год компания ожидает чистой прибыли на акцию в размере $10,65-10,85 при выручке в диапазоне $5,5-5,56 млрд.

"Акции Alexion находятся в числе наших рекомендаций на покупку с декабря, - указывает аналитик ГК "ФИНАМ". - По итогам завершившегося квартала динамика продаж ключевых наименований компании вполне оправдала наши ожидания – выручка от Soliris подросла на 3,7% до $1,01 млрд, при этом продажи относительно нового препарата Ultomiris увеличиваются стремительными темпами – если в третьем квартале они составили $89,9 млн, а в четвертом квартале уже $170,2 млн. В последующие кварталы продажи Ultomiris, на наш взгляд, продолжат увеличиваться в разы. После рассмотрения квартального отчета мы сохраняем оптимистичные ожидания в отношении акций Alexion Pharmaceuticals, а именно рекомендацию "покупать" и целевую цену $140 на ближайшие 18 месяцев".