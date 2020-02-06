Справедливая цена акции En+ на середину 2020 года - 850 руб. при высоких оценочных рисках вложений - ИК "Фридом Финанс"

Справедливая цена акции En+ на середину 2020 года - 850 руб. при высоких оценочных рисках вложений, дивидендная доходность по акциям En+ составит 7% годовых, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Новость о выкупе En+ своих акций у ВТБ позитивна, прежде всего, для динамики цен на цветные металлы, главным образом на алюминий, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Однако согласие ВТБ, активно диверсифицирующего инвестпортфель за счет высокорискованных секторов, продать акции En+ по средней с начала года цене 730 руб. за акцию может вызвать у инвесторов настороженность в отношении бизнеса En+. У компании высокий долг и нестабильная дивидендная история. К тому же она находится в зависимости от неоднозначного новостного фона вокруг нее и от политической конъюнктуры. Планы En+ возобновить выплаты дивидендов способны поддержать ее котировки. При этом указанные выше риски сохраняются".

Информации о планах РУСАЛа в отношении дивидендов пока нет, подчеркивает Александр Осин. "Выплаты же En+ по итогам 2019 года можно прогнозировать на основе дивидендной политики, согласно которой компания не только распределяет все дивиденды, полученные от РУСАЛа, но и направляет на эти цели до 75% от свободного денежного потока энергетического сегмента. Если в виде дивиденда будет выплачено 75% свободного денежного потока (максимальный размер, согласно дивидендной политике En+), то, учитывая текущие прогнозы по итогам 2019-го, предполагающие чистую прибыль в 80 млрд руб., дивидендная доходность по акциям En+ составит примерно 7% годовых", - полагает эксперт.

Несмотря на высокое соотношение между чистым долгом и EBITDA, компания, по мнению аналитика ИК "Фридом Финанс", существенно недооценена к российским аналогам. В то же время ее операционные показатели последнего года, отсутствие стабильной дивидендной истории и повышенная зависимость от политической конъюнктуры являются негативными или как минимум нейтральными факторами для оценки. Справедливая цена по акции En+ на середину 2020 года - 850 руб. при высоких оценочных рисках вложений, отмечает А. Осин.