Boston Scientific остается актуальным вложением - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" после рассмотрения финансового отчета за четвертый квартал минувшего года оставили в силе рекомендацию "покупать" для акций Boston Scientific, говорится в комментарии инвесткомпании.

Американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов Boston Scientific опубликовал финансовую отчетность за четвертый квартал. Выручка Boston Scientific по итогам минувшего квартала увеличилась на 13,7% г/г и составила $2,91 млрд, на $10 млн не дотянув до усредненных прогнозов, а скорректированная чистая прибыль на акцию достигла 46 центов и оказалась на 2 цента выше ожиданий Уолл-Стрит.

"Акции Boston Scientific находятся в числе наших рекомендаций на покупку с прошлого года, - указывает аналитик "ФИНАМа" Саидова Зарина. - Мы констатируем, что Boston Scientific сохраняет уверенную положительную динамику выручки по всем основным сегментам - +9,8% в хирургическом, +3,4% в сегменте сердечного ритма и нейромодуляции и +18,7% в сердечно-сосудистом. Компания со стабильной регулярностью сообщает позитивные известия об одобрении тех или иных технологических новинок регулятивными органами (FDA) и шаг за шагом расширяет географию коммерциализации своих продуктов. После рассмотрения квартального отчета мы оставляем в силу рекомендацию "покупать" по бумагам Boston Scientific и сохраняем на прежнем уровне целевую цену".