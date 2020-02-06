Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, упали бумаги "Магнита" после слабого отчета

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг растет вслед за мировыми площадками благодаря оптимистичным новостям о борьбе с новым коронавирусом из Китая; упали бумаги "Магнита" после выхода слабого квартального отчета по МСФО, причем бумаги лидируют по биржевым оборотам.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3134,36 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1571,91 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 62,81 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,7% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%).

Упали бумаги "Магнита" (-2,6%) на фоне известий, что компания в IV квартале минувшего года сократила чистую прибыль по МСФО на 51,2%, до 4 млрд руб. Акции вышли в лидеры по биржевым оборотам - на сделки с акциями компании пришлось 3,124 млрд рублей.

Также подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3%).

В США накануне индексы выросли на 0,4-1,7% благодаря позитивной статистике и хорошим новостям о борьбе с новым коронавирусом, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в январе составил 291 тыс., что является рекордным приростом за 4,5 года. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо менее значительное увеличение - на 156 тыс.

Британские ученые, занимающиеся разработкой вакцины от "уханьского" коронавируса, сообщили, что значительно ускорили процесс разработки вакцины и она будет протестирована на животных уже на следующей неделе, тогда как тесты на людях начнутся летом, если будет привлечено достаточное финансирование, пишет Sky News.

В четверг на фоне оптимизма, что распространение нового коронавируса удастся сдержать, также преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, гонконгский Hang Seng растет на 2,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,6-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

При этом трейдеры полагают, что влияние вспышки заболевания на мировую экономику будет ограниченным и краткосрочным, сообщает MarketWatch.

Кроме того, положительное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. С 14 февраля размер дополнительных 10-процентных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5-процентных - до 2,5%.

Нефть утром в четверг также дорожает на ожиданиях действий ОПЕК+, несмотря на повышение запасов в США; цена Brent находится на $0,15 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $56,03 за баррель (+1,4% и +2,5% в среду), мартовская цена WTI - $51,74 за баррель (+2% и +2,3% накануне).

Технический комитет ОПЕК+ продолжит работу в четверг, поскольку не сумел завершить ее в запланированные два дня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Из-за вспышки коронавируса в Китае, вызвавшей падение цен на нефть на ожиданиях более низкого спроса, технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ собирался на внеплановое заседание во вторник и в среду.

После техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета, который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводом для оптимизма послужили сообщения, что Китай разработал лекарство против коронавируса, а ученые из Великобритании близки к открытию вакцины.

В целом тема коронавируса постепенно начинает забываться. Однако резкого падения бирж все-таки стоит ожидать после публикации данных о ВВП Китая за первый квартал. Но это будет еще не скоро, а пока инвесторы, подпитываемые накачкой ликвидности, вновь ищут поводы для покупок.

В четверг рынок акций РФ может получить поддержку от результатов переговоров мониторингового комитета ОПЕК+. Рынок ждет, что будет объявлено о намерении снизить добычу как минимум на 0,5 млн б/с, а при более позитивном сценарии - и на 1 млн б/с. Если рынок услышит хорошие новости от членов ОПЕК+, то нефть Brent может уйти выше $57 за баррель, а выше $58 "длинные" позиции рекомендуется фиксировать. Однако даже если добыча нефти будет снижена на 1 млн б/с, то этого все равно будет недостаточно для компенсации трехмиллионного сокращения потребления нефти в Китае, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, после известий о появлении эффективного метода лечения нового коронавируса в Китае биржевые индексы уверенно пошли вверх.

Не только китайские ученые, но и английские, о которых сообщил телеканал Sky News, оказались близки к созданию вакцины против нового коронавируса на основе вакцины против атипичной пневмонии. Число летальных случаев нового коронавируса достигло 563 человек, а число инфицированных выросло до 28,018 тыс. человек. Соответственно, уровень смертности от заболевания удерживается вблизи 2%.

Негативом для акций "Роснефти" являются сообщения из Вашингтона об изучении вопроса возможных санкций против компании из-за сотрудничества с Венесуэлой.

Отчет Минэнерго США по запасам также поддержал "нефтебыков" (неожиданным стало сокращение добычи в США до 12,9 млн б/с с 13 млн б/с неделей ранее). На российском рынке акций в четверг в начале дня возможен рост индексов на 0,5-1%, а также укрепление рубля в сторону 62,5 руб./$1, считает аналитик.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, напряженность на мировых рынках, вызванная ожиданиями пагубного влияния китайской эпидемии на мировую экономику, с начала недели спадает. В среду в фокус внимания участников рынка попала новость о возможном лекарстве от нового коронавируса, что способствовало оптимизму. Впрочем, Всемирная организация здравоохранения пока скептически относится к эффективности разрабатываемой вакцины, что указывает на спекулятивный характер роста и возможность новой волны распродаж.

Несмотря на рост запасов нефти в США выше прогнозов, запасы нефтепродуктов оказались существенно ниже ожидаемых значений, что указывает на восстановление спроса. Добыча в США также сократилась, что можно расценить в качестве позитивного сигнала для нефтяных цен.

Технический комитет ОПЕК+ по итогам встречи 4-5 февраля не сформировал конкретной рекомендации и продлил заседание еще на один день. Согласно информации от источников СМИ, Россия не поддерживает более глубокое сокращение добычи нефти и предлагает продлить действующий пакт. Действующие условия предполагают сокращение добычи на 1,7 млн б/с до конца марта 2020 года.

При отсутствии новых шоков в информационном пространстве восстановление котировок Brent может достигнуть $57-58 за баррель на горизонте ближайшей недели, считает Галактионов.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, главным фактором улучшения аппетита к рисковым активам стал отход на второй план ситуации с распространением коронавируса в Китае. Действенные меры по локализации распространения инфекции, рост количества выздоровевших вкупе с появлением информации, хотя пока и не подтвержденной, о том, что в Китае нашли действующее средство против вируса, способствуют возвращению покупателей на рынки. При этом Китай не ограничился вливанием ликвидности на рынок для стабилизации ситуации. Идет речь о разработке стимулирующих мер, которые позволят нивелировать негативный эффект коронавируса на китайскую экономику. Плюс к этому китайские власти пошли навстречу США в торговых вопросах, приняв решение с 14 февраля снизить тарифы на часть американских товаров общим объемом $75 млрд.

В результате на первый план вновь выходят факторы, которые привели к росту рынков в конце 2019 - начале 2020 года. Инвесторы вспомнили, что в торговых войнах как минимум наступило перемирие, а ведущие центробанки продолжают стимулирующую политику. В частности, ФРС по итогам последнего заседания пообещала продолжить вливание ликвидности в систему до второго квартала.

На таком фоне логичным выглядит рост спроса на риск и возобновление восходящей динамики по широкому спектру активов. Однако инвесторам стоит помнить, что новости о распространении коронавируса и его влиянии на китайскую и мировую экономики еще могут оказать давление на рисковые активы.

Индекс МосБиржи предпримет очередную попытку преодоления уровня 3130 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. В случае закрепления выше этого значения будет создан плацдарм для дальнейшей восходящей динамики. В рамках текущей сессии ожидается движение индекса МосБиржи в диапазоне 3130-3160 пунктов, считает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+8,1%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+4%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (+4%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+3,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4,7%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,337 млрд рублей (из них 2,306 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).