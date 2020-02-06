Рубль может завершить неделю на отметках ниже 63 в паре с долларом - "Нордеа банк"

Сохранение аппетита к риску на рынках может позволить рублю завершить неделю на отметках ниже 63 в паре с долларом, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Рубль продолжает восстанавливаться после существенного давления прошлой недели. Накануне российская валюта оставалась в лидерах роста вместе с прочими сырьевыми валютами и укрепилась на 0,4% в паре с долларом и на 0,8% в паре с евро. Рубль, как и прочие рисковые активы, отыгрывал оптимизм, связанный с сообщениями о появлении эффективной вакцины от коронавируса. На этом фоне рынок игнорирует вновь ускорившийся рост числа случаев заболевания и жертв от вируса. Дополнительным поводом для оптимизма, по мнению аналитиков "Нордеа Банка", выступает решение властей Китая снизить наполовину пошлины на американские импортные товары на сумму 75 млрд. долл.

"Позитивное влияние на глобальный аппетит к риску оказала и сильная макроэкономическая статистика из США по деловой активности в сфере услуг, что снизило опасения инвесторов относительно рисков рецессии в США. Локальным фактором поддержки для рубля также выступило снижение объемов покупок валюты Минфином в феврале до 14,1 млрд руб. в день (с учетом отложенных покупок) с 21 млрд руб. в день в прошлом месяце. Перечисленные факторы поддерживают позитивные настроения на рынках и способствуют сохранению аппетита к риску, что может позволить рублю завершить неделю на отметках ниже 63 в паре с долларом", - заключают эксперты банка.