Возможны повторные попытки движения рубля к 62,50/USD - РФПИ

РФПИ не исключает в четверг повторных попыток движения рубля к 62,50/USD, говорится в комментарии.

Рост акций и восстановление рынка ОФЗ обеспечили восстановление спроса на рубль, констатирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Что касается объемов валютных покупок Минфина на февраль, то они, в конечном итоге, составят 214,2 млрд руб., опустившись с январских 310 млрд руб. Среднедневные объемы операций снизятся сразу с 18,2 до 11,3 млрд руб., если не учитывать операции по "отложенным" с 2П18 покупкам. "Это явный плюс для рубля, поэтому в четверг не исключаем повторных попыток движения к 62,50/USD", - пишет Д. Полевой.