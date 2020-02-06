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Главная / Мнения аналитиков / Возможны повторные попытки движения рубля к 62,50/USD - РФПИ
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06 февраля 2020 года 11:32
Возможны повторные попытки движения рубля к 62,50/USD - РФПИ
РФПИ не исключает в четверг повторных попыток движения рубля к 62,50/USD, говорится в комментарии. Рост акций и восстановление рынка ОФЗ обеспечили восстановление спроса на рубль, констатирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Что касается объемов валютных покупок Минфина на февраль, то они, в конечном итоге, составят 214,2 млрд руб., опустившись с январских 310 млрд руб. Среднедневные объемы операций снизятся сразу с 18,2 до 11,3 млрд руб., если не учитывать операции по "отложенным" с 2П18 покупкам. "Это явный плюс для рубля, поэтому в четверг не исключаем повторных попыток движения к 62,50/USD", - пишет Д. Полевой.
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06 февраля 2020 года 19:33
Москва. 6 февраля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил ослабление к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти. читать дальше
.06 февраля 2020 года 19:26
Москва. 6 февраля. Попытка рынка акций РФ подрасти в четверг вслед за внешними фондовыми площадками на оптимизме в борьбе с коронавирусом из Китая завершилась распродажами вслед за упавшей нефтью из-за разочарований инвесторов рекомендациями ОПЕК+ по объемам сокращения добычи сырья; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3100 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа". читать дальше
.06 февраля 2020 года 19:02
Цены на нефть сохраняют шансы на восстановление до уровня 60$ за баррель и выше к концу февраля - БКС
Нефть остается во власти рыночных страхов, но у нефтяных цен все ещё остаются шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше в перспективе конца февраля-начала марта, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, нефтяной актив... читать дальше
.06 февраля 2020 года 19:00
Москва. 6 февраля. Котировки российских еврооблигаций демонстрируют в четверг нейтральную динамику на фоне отсутствия ярко выраженных движений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными, за исключением евробондов РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.06 февраля 2020 года 18:30
Соотношение риск/доходность при инвестировании в акции РФ пока не достигло привлекательного уровня - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 февраля 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.06 февраля 2020 года 18:03
Аналитики ITI Capital рекомендуют покупать "вечные" еврооблигации ХКФ банка (HCFB perp, YTС 8,1%) с потенциалом положительной переоценки в размере не менее 1,8% в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика компании Ольги Николаевой. После первичного размещения "вечных" бондов... читать дальше
.06 февраля 2020 года 17:40
Консолидация на азиатских рынках в связи с коронавирусом в ближайшей перспективе продолжится - Julius Baer
Фондовые рынки начали восстанавливаться с заниженных уровней, однако в ближайшем будущем консолидация будет продолжаться, говорится в комментарии Julius Baer. "Коронавирус можно считать так называемым "черным лебедем", т.е. непредсказуемым событием, которое негативно повлияло на динамику... читать дальше
.06 февраля 2020 года 17:15
"БКС Глобал Маркетс" оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся Globaltrans,... читать дальше
.06 февраля 2020 года 16:54
Аналитики Промсвязьбанка в целом считают отчетность "Магнита" по МСФО за 2019 год умеренно негативной. В долгосрочном плане акции "Магнита", по их мнению, привлекательны для покупки. Целевой ориентир по бумаге - вблизи 4500 руб./акция, говорится в комментарии. "Магнит" в четверг представил свою... читать дальше
.06 февраля 2020 года 16:39
Аналитики ITI Capital считают новость о продаже Романом Троценко 22,4% пакета акций Petropavlovsk "Южуралзолоту" потенциально негативной для дальнейшего развития компании, с точки зрения ее акционерной стоимости, и закрывают торговую идею по покупке GDR с результатом 71%, сообщается в... читать дальше
.06 февраля 2020 года 16:22
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга вновь поднялись к средним полосам Боллинджера дневных графиков (3135 и 1590 пунктов), но в очередной раз отступили вниз от указанных отметок. Импульс к краткосрочному росту на данный момент не получает продолжения, что выступает предвестником... читать дальше
.06 февраля 2020 года 16:01
Aragvi 24 относятся к числу лучших в сегменте высокодоходных еврооблигаций развивающихся рынков - ITI Capital
ITI Capital по-прежнему положительно оценивает выпуск еврооблигаций Aragvi 24 и относит их к числу лучших в сегменте высокодоходных еврооблигаций развивающихся рынков, сообщается в комментарии компании. "Единственный находящийся в обращении выпуск еврооблигаций Aragvi 24 (YTM 9,6%) дешевеет в... читать дальше
.06 февраля 2020 года 16:00
Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро после трех дней роста на фоне фиксации прибыли перед заседанием ЦБ РФ
Москва. 6 февраля. Доллар и евро развернулись вверх на "Московской бирже" в четверг днем; рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед заседанием ЦБ РФ и реагируя на замедление темпов роста котировок нефти. читать дальше
.06 февраля 2020 года 15:49
Последствия для РФ от коронавируса будут незначительными, если Китай сумеет сдержать эпидемию до конца I квартала - Sberbank CIB
Последствия для РФ от коронавируса будут незначительными, если Китай сумеет сдержать эпидемию до конца первого квартала 2020 года, в противном случае она может довольно негативно сказаться на росте мировой и российской экономик, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического... читать дальше
.06 февраля 2020 года 15:31
ITI Capital закрыл торговую идею по евробондам Petropavlovsk 22 от 15 января 2020 года с результатом в 1,2%, говорится в комментарии. "Мы закрываем торговую идею по покупке еврооблигаций Petropavlovsk 22 (YTM 5,56% ) от 15.01.2020 с результатом в 1,2% ввиду достижения целевого уровня. Мы пока... читать дальше
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