Нефть Brent в четверг не выйдет из диапазона 55-57 долл./барр. - Промсвязьбанк

Нефть Brent в четверг не выйдет из диапазона 55-57 долл./барр., на более серьёзный отскок рассчитывать не стоит в отсутствие решения ОПЕК+ и не нашедшей подтверждения информации о нахождении лекарства против коронавируса, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Фьючерсы на нефть Brent перешли к росту: инвесторы с оптимизмом восприняли неподтвержденные сообщения о возможных медицинских достижениях в борьбе со вспышкой коронавируса в Китае. Цены также выросли после того, как отчет Минэнерго США показал, что запасы бензинов и дистиллятов упали - на 91 тыс.барр. и 1,5 млн барр. соответственно. Запасы сырой нефти при этом выросли на 3,4 млн барр. Технический комитет ОПЕК+ так и не принял окончательного решения, поэтому сегодня продолжит совещание", - отмечают эксперты банка.