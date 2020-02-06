Доллар в четверг может попытаться отступить ниже уровня 62,5 рубля - Промсвязьбанк

Доллар в четверг может попытаться отступить ниже уровня 62,5 рубля, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Доллар и евро в среду ослабли по отношению к рублю на 0,4% и 0,7% соответственно, - отмечают аналитики банка. - На валютной секции Московской биржи в четверг утром ожидаем попыток дальнейшего укрепления российской валюты. Рост спроса на риск, выражающийся, в частности, в укреплении большинства валют EM, а также восстановлении рынка энергоносителей, окажут давление на котировки доллара и евро".

Эксперты Промсвязьбанка ожидают попыток отступления американской валюты ниже уровня 62,5 рубля, который выступает ближайшей поддержкой, и отмечают, что выход доллара из диапазона 62,5 – 63,2 рубля может дать направление дальнейшему среднесрочному движению