Утренние прогнозы: в начале торгов возможно повышение российских индексов в диапазоне 0,5-1%

Внешний фон, сложившийся на утро четверга, аналитики оценивают как позитивный и рассчитывают на рост российских фондовых индексов в начале торгов в диапазоне 0,5-1%.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): " Внешний фон остаётся позитивным. Азиатские индексы растут вслед за американскими. Рынок верит в появление эффективных методов борьбы с новым коронавирусом, которые переведут опасное заболевание в разряд обыкновенного гриппа. Дорожает нефть и промышленные металлы, слабеет иена и дешевеет золото. Иными словами, все основные индикаторы указывают на высокие аппетиты к риску. Соответственно, мы можем ожидать повышения российских индексов в диапазоне 0,5-1% в начале дня, а также укрепления рубля в сторону 62,5 за доллар".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3120-3130 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3110, 3100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3140, 3150 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить восходящее движение в район 3140-3150 пунктов".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, сложившийся в четверг утром, ждет позитивного открытия торгов на российском фондовом рынке. При этом спрос будет преобладать по широкому спектру бумаг, что позволит индексу Мосбиржи предпринять очередную попытку преодоления уровня 3130 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. В случае закрепления выше этого значения, по мнению специалиста, будет создан плацдарм для дальнейшей восходящей динамики. В рамках текущей сессии ожидаем движения индекса Мосбиржи в диапазоне 3130-3160 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, позитивный. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют рост, цены на энергоносители и промышленные металлы также находятся на подъеме. Достаточно сильные квартальные отчеты крупнейших компаний США и завершение процедуры импичмента против Д. Трампа поддержали импульс на рост рисковых активов, мы ожидаем открытия отечественного рынка в "зеленой зоне". Ближайшими целями роста выступают значения 3136 пунктов по индексу Мосбиржи и 1582 пунктов по индексу РТС".