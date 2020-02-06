Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут подрасти на фоне благоприятной внешней конъюнктуры

Москва. 6 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти на фоне позитивных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам третьей сессии подряд, в том числе благодаря позитивной статистике и хорошим новостям о борьбе с новым коронавирусом. При этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды. Британские ученые, занимающиеся разработкой вакцины от "уханьского" коронавируса, сообщили, что значительно ускорили процесс разработки вакцины и она будет протестирована на животных уже на следующей неделе, тогда как тесты на людях начнутся летом, если будет привлечено достаточное финансирование, пишет Sky News.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в январе составил 291 тыс., что является рекордным приростом за 4,5 года. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо менее значительное увеличение - на 156 тыс. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 160 тыс., а безработица осталась на уровне 3,5%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют уверенную позитивную динамику на фоне оптимизма, что распространение нового коронавируса удастся сдержать. При этом трейдеры полагают, что влияние вспышки заболевания на мировую экономику будет ограниченным и краткосрочным. Кроме того, положительное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. С 14 февраля размер дополнительных 10-процентных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5-процентных - до 2,5%.

На этом фоне сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка взлетел на 1,8%. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,46%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:53 МСК поднялся на 1,54%, гонконгский Hang Seng - на 2,85%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:05 МСК увеличилось на 2,87%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 1,05%, завершив в плюсе третий день подряд.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают сильный подъем на ожиданиях действий ОПЕК+, несмотря на повышение запасов в США. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,9% - до $56,33 за баррель. В среду их цена выросла на 2,45%, составив на закрытие $55,28 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 2,3% - до $51,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на 2,3% (максимальный скачок с 3 января), завершив день на отметке $50,75 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ продолжит работу в четверг, поскольку не сумел завершить ее в запланированные два дня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Из-за вспышки коронавируса в Китае, вызвавшего падение цен на нефть на ожиданиях более низкого спроса, технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ собрался на внеплановое заседание во вторник и в среду. После техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета, который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 млн баррелей, в то время как бензина - сократились на 91 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,512 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее значительное увеличение резервов нефти - на 3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 17,638 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,949 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 февраля вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 664,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-03" (+0,77%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,6%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-03" (-2,12%), "Газпром БО-22" (-0,16%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) полностью разместило два выпуска облигаций серий БО-03 и БО-04 объемом по 5 млрд рублей каждый. Сбор заявок на облигации прошел 30 января. Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Срок обращения обоих выпусков - 10 лет, предусмотрено досрочное погашение в дату окончания 10-го купонного периода (через 5 лет). Купоны полугодовые. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 10-летние облигации компании серий БО-02 - БО-04 в июне 2013 года. Объем серии БО-02 - 6 млрд рублей, серий БО-03 и БО-04 - по 5 млрд рублей.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона 7-летних бондов серии 002Р-02R объемом 15 млрд рублей на уровне 6,65% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,77% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 5 февраля. Техразмещение предварительно запланировано на 19 февраля. "Ростелеком" планировал провести сбор заявок на облигации серии 002P-02R объемом не менее 15 млрд рублей 29 января. Однако в последний момент было объявлено о переносе размещения на более поздний срок "в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры".

Кроме того, ПАО "Ростелеком" планирует провести 7 февраля сбор заявок инвесторов на 3-летние бонды серии 002P-03R объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,3-6,4% годовых. Ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,4-6,5% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 18 февраля.

Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей в размере 6,70-6,85% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 3 года (по окончании 6-го купонного периода). Кроме того, предусмотрена оферта на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 6-го купонного периода. Сбор заявок инвесторов пройдет 6 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение предварительно запланировано на 12 февраля.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" в марте планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом не более 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 10,90-11,15% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,36-11,63% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонов. Купоны квартальные. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет. Ранее компания на облигационный рынок не выходила.

ЗАО "Тринфико Холдингс" выставило на 21 февраля оферту по облигациям серии БО-01 объемом до 202 млн рублей. Заявки могут быть поданы с 9:00 МСК 14 февраля до 18:00 МСК 20 февраля. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости облигаций. Количество приобретаемых бумаг - до 202 тыс. штук включительно. Компания 27 марта 2019 года завершила размещение облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Выпуск сроком обращения 5 лет размещен по открытой подписке.