Рост мировых рынков

Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют уверенную позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают сильный подъем.

Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам третьей сессии подряд, в том числе благодаря позитивной статистике и хорошим новостям о борьбе с новым коронавирусом.

При этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды, отмечает MarketWatch. С начала текущей недели они подскочили соответственно на 3,4% и 3,9%, в то время как Dow Jones Industrial Average прибавил 3,7%.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в январе составил 291 тыс., что является рекордным приростом за 4,5 года. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо менее значительное увеличение - на 156 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 160 тыс., а безработица осталась на уровне 3,5%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре вырос на 12% и составил $48,9 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $43,7 млрд, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства торговли. Эксперты в среднем ожидали повышения до $48,5 млрд с предварительно объявленных $43,1 млрд в ноябре. По итогам всего 2019 года отрицательное сальдо баланса внешней торговли США сократилось впервые за шесть лет - на 1,7%, до $616,8 млрд.

Британские ученые, занимающиеся разработкой вакцины от "уханьского" коронавируса, сообщили, что значительно ускорили процесс разработки вакцины и она будет протестирована на животных уже на следующей неделе, тогда как тесты на людях начнутся летом, если будет привлечено достаточное финансирование, пишет Sky News.

"Скачок рынка обусловлен слухами о некотором прогрессе, достигнутом в отношении вируса, о вакцинах, над которыми ведется работа, и об усилиях по замедлению распространения болезни", - полагает вице-президент по торговле и производным инструментам Charles Schwab Рэнди Фредерик.

General Motors Co. по итогам четвертого квартала получила убыток и сократила выручку на 20%, однако скорректированный показатель прибыли превысил ожидания экспертов. Акции автопроизводителя по итогам торгов подорожали на 1,9%.

Кроме того, благодаря сильной финансовой отчетности повысилась цена бумаг таких компаний, как Capri Holdings Ltd. (+8,3%) и Humana Inc. (+6,4%).

Акции Coty Inc. взлетели на 14,5% после того, как производитель косметики и парфюмерии дал прогноз прибыли на текущий год выше ожиданий аналитиков.

Котировки бумаг American Airlines выросли на 2,4%, United Airlines - на 3,8%, Delta Air Lines - на 1,7%. American Airlines и United Airlines заявили о приостановке полетов в Гонконг до 20 февраля из-за низкого спроса. Ранее все три авиакомпании уже отменили все рейсы в города материковой части Китая.

Между тем стоимость Spotify Technology SA упала в Нью-Йорке на 4,7%. Шведский музыкальный стриминговый сервис зафиксировал больший, чем ожидалось, рост числа активных пользователей в четвертом квартале. Тем не менее, компания получила чистый убыток в размере 209 млн евро.

Цена акций eBay снизилась на 0,8%. Биржевой оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE) обращался к eBay Inc. с предложением о покупке, вероятно, оценивая компанию более чем в $30 млрд, сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, ICE делал eBay предложение в прошлом и недавно вновь обратился к компании. Переговоры между ними, однако, завершились ничем.

Котировки бумаг Tesla Inc. рухнули на 17,2% после того, как по итогам двух предыдущих сессий они подскочили на 36%. Аналитики Canaccord Genuity ухудшили рекомендации для них до "держать" с "покупать".

Snap Inc., владелец приложения Snapchat, сообщил о росте выручки и количества подписчиков в четвертом квартале, но его чистый убыток увеличился на 26%. Капитализация компании упала на 14,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 483,22 пункта (1,68%) - до 29290,85 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 37,1 пункта (1,13%), составив 3334,69 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 40,71 пункта (0,43%) - до 9508,68 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют уверенную позитивную динамику на фоне оптимизма, что распространение нового коронавируса удастся сдержать.

При этом трейдеры полагают, что влияние вспышки заболевания на мировую экономику будет ограниченным и краткосрочным, сообщает MarketWatch.

Кроме того, положительное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США.

С 14 февраля размер дополнительных 10-процентных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5-процентных - до 2,5%.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка взлетел на 1,8%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:48 МСК подскочили соответственно на 2,62% и на 2,24%.

Дорожают бумаги производителя электроники Sony (на 2,4%), автопроизводителя Honda Motor (на 3,5%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (на 3,5%).

Котировки акций телекоммуникационной SoftBank Group выросли на 3,4%.

Кроме того, стоимость Toyota Motor повышается на 3,3%. Один из крупнейших мировых автопроизводителей завершил квартал с прибылью выше ожиданий рынка и улучшил прогноз на весь финансовый год.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:53 МСК поднялся на 1,54%, гонконгский Hang Seng - на 2,85%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 1,7%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 4,9%, банка HSBC - на 0,9%.

Вслед за сильным подъемом нефтяных котировок существенно растет цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 5,3% и PetroChina - на 4,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:05 МСК увеличилось на 2,87%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 2,2%, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 1,05%, завершив в плюсе третий день подряд.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 1,7% и на 0,7%.

Также подорожали бумаги нефтепроизводителей, включая Santos - на 1,5%, Beach Energy - на 1,6%, Woodside Petroleum - на 2,7%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают сильный подъем на ожиданиях действий ОПЕК+, несмотря на повышение запасов в США.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК подорожали на $1,11 (на 2,01%) - до $56,39 за баррель. В среду их цена выросла на $1,32 (на 2,45%), составив на закрытие $55,28 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $1,27 (на 2,50%) - до $52,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на $1,14 (на 2,3%, максимальный скачок с 3 января), завершив день на отметке $50,75 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ продолжит работу в четверг, не сумев завершить ее в запланированные два дня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Из-за вспышки коронавируса в Китае, вызвавшего падение цен на нефть на ожиданиях более низкого спроса, технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ собрался на внеплановое заседание во вторник и в среду.

После техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета, который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 млн баррелей, в то время как бензина - сократились на 91 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,512 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее значительное увеличение резервов нефти - на 3 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг выросла на 2,3% - до 408,1 юаня за баррель.