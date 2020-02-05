Рубль вечером повышается к доллару и евро благодаря позитиву на внешних рынках и скачку цен на нефть

Москва. 5 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне улучшения настроений на внешних рынках и скачку цен на нефть.

Курс доллара США составил 62,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,21 руб./EUR1, подешевев на 46,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,09 копейки - до 65,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах. Участники внутреннего валютного рынка позитивно реагируют на улучшение внешнего фона и рост мировых рынков. Одним из факторов усиления интереса инвесторов к риску стали действия Народного банка Китая по нейтрализации влияния эпидемии коронавируса на финансовый рынок страны.

Кроме того, глобальные инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение телеканала Sky News, что британские ученые достигли значительного прогресса в разработке вакцины против коронавируса.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в целях стимулирования аппетита к риску во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Кроме того, НБК предложил рынку 380 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций. В понедельник вливания составили 1,2 трлн юаней, отмечалось в сообщении китайского ЦБ.

По данным китайских властей, по состоянию на утро 5 февраля в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тыс. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тыс. 887 человек, смертельных случаев - на 65, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, главным событием среды стало сообщение из Китая о возможном создании вакцины против вируса. "Это подтолкнуло рисковые активы, включая рубль, вверх. Соответственно, пара "доллар-рубль" пробила отметку 63 руб./$1 и вечером торгуется вблизи 62,7 руб./$1. В целом необходимо отслеживать, как будет меняться динамика распространения заболевания и выздоровления. При этом полагаю, что эйфория, вызванная сегодняшними новостями, окажется недолгой, и в ближайшее время пара "доллар-рубль" вновь вернется выше отметки 63 руб./$1", - отметил Фролов.

Поддержку рублю также оказывают уверенный рост цен на нефть, а кроме того, уменьшение объема средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в срок с 7 февраля по 5 марта в рамках бюджетного правила. Ведомство направит на эти цели 214,2 млрд рублей, ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период составит 11,3 млрд рублей. Это меньше, чем в период с 15 января по 6 февраля: всего 244,5 млрд рублей, среднедневные покупки - 18,2 млрд рублей.

"Минфин опубликовал сегодня утром план по покупкам валюты в феврале в рамках бюджетного правила. Из-за снижения нефтяных котировок суммарный объем операций за месяц снизится до 214,2 млрд рублей, а с учетом большего количества рабочих дней среднедневной объем операций составит 11,8 млрд рублей после 18,2 млрд рублей в январе. Таким образом, с учетом дополнительных операций ЦБ РФ давление этого фактора на рубль снизится на 30%. (. . .) Кроме того, позитивная реакция рынков на новости о возможном появлении лекарства от коронавируса позволяет рисковым активам компенсировать часть потерь. При этом рубль на данный момент выступает основным бенефициаром, однако локальная реакция рынка на неподтвержденную информацию может резко смениться при появлении новых данных и росте числа заболевших", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Позитивное влияние на курс нацвалюты оказывает и высокий спрос инвесторов, в том числе нерезидентов, на ОФЗ на традиционных аукционах Минфина РФ. Ведомство в среду разместило бумаги на общую сумму 116,243 млрд рублей, что стало максимальным объемом размещения с 15 мая 2019 года, когда были размещены облигации на сумму 134,746 млрд рублей.

На первом аукционе Минфину удалось разместить ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года на общую сумму 53,871 млрд рублей при спросе 79,961 млрд рублей по номиналу (средневзвешенная доходность составила 6,22% годовых). На втором аукционе ведомство разместило ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года на сумму 62,372 млрд рублей при общем спросе 110,59 млрд рублей (средневзвешенная цена составила 100,8526% от номинала).

Цены на нефть продолжили подъем в среду после публикации данных о запасах в США и в ожидании итогов второго дня заседания технического комитета ОПЕК+. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 3,63% - до $55,92 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,73% - до $51,46 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 млн баррелей при прогнозном увеличении на 3 млн баррелей.

Трейдеры продолжают ожидать результатов экстренного заседания технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC). По итогам обсуждений может быть принято решение о проведении внеочередной министерской встречи ОПЕК+, пишет Bloomberg.

Во вторник агентство сообщило со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 февраля на 26 копеек, до 63,1742 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,22 копейки, до 69,7443 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 47,3 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,8725 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 45,24 копейки и составил 62,8091 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 270,537 млн, из которых $901,959 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 368,578 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 66,55 копейки, до 69,3744 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 61,17 копейки и составил 69,2883 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR786,895 млн, из которых EUR241,257 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR545,638 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,3% и 6,36% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущего дня - 6,39%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.