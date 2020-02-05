.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером повышается к доллару и евро благодаря позитиву на внешних рынках и скачку цен на нефть
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ замедлился в 2019 году до 1,3%
Рост российской экономики в 2019 году замедлился, по данным Росстата, до 1,3% после 2,5% годом ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, однако оказался чуть слабее последних оценок Минэкономразвития
 
СП: у системы госуправления проблемы с целеполаганием
Счетная палата провела стратегический аудит 17 федеральных министерств и семи служб и пришла к неутешительным выводам: у системы государственного управления проблемы с целеполаганием. В их планы включено достижение чуть больше половины (55%)...
 
НПФ хотят взимать плату с взносов клиентов
Частные пенсионные фонды считают, что в законодательство необходимо вернуть положение, позволяющие им взимать с вкладчиков - граждан или компаний, уплачивающих пенсионные взносы в фонд,- целевые взносы, которые будут направляться в капитал на...
 
Перебои с поставками гаджетов и автокомпонентов могут начаться в марте
Если в течение недели производство электроники в Китае, замороженное из-за эпидемии коронавируса, не возобновится, к концу марта ее российские продавцы столкнутся с дефицитом товара. Об этом "Известиям" сообщил топ-менеджер одного из российских...
 
05 февраля 2020 года 19:34

Рубль вечером повышается к доллару и евро благодаря позитиву на внешних рынках и скачку цен на нефть

Москва. 5 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне улучшения настроений на внешних рынках и скачку цен на нефть.

Курс доллара США составил 62,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,21 руб./EUR1, подешевев на 46,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,09 копейки - до 65,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах. Участники внутреннего валютного рынка позитивно реагируют на улучшение внешнего фона и рост мировых рынков. Одним из факторов усиления интереса инвесторов к риску стали действия Народного банка Китая по нейтрализации влияния эпидемии коронавируса на финансовый рынок страны.

Кроме того, глобальные инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение телеканала Sky News, что британские ученые достигли значительного прогресса в разработке вакцины против коронавируса.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в целях стимулирования аппетита к риску во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Кроме того, НБК предложил рынку 380 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций. В понедельник вливания составили 1,2 трлн юаней, отмечалось в сообщении китайского ЦБ.

По данным китайских властей, по состоянию на утро 5 февраля в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тыс. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тыс. 887 человек, смертельных случаев - на 65, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, главным событием среды стало сообщение из Китая о возможном создании вакцины против вируса. "Это подтолкнуло рисковые активы, включая рубль, вверх. Соответственно, пара "доллар-рубль" пробила отметку 63 руб./$1 и вечером торгуется вблизи 62,7 руб./$1. В целом необходимо отслеживать, как будет меняться динамика распространения заболевания и выздоровления. При этом полагаю, что эйфория, вызванная сегодняшними новостями, окажется недолгой, и в ближайшее время пара "доллар-рубль" вновь вернется выше отметки 63 руб./$1", - отметил Фролов.

Поддержку рублю также оказывают уверенный рост цен на нефть, а кроме того, уменьшение объема средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в срок с 7 февраля по 5 марта в рамках бюджетного правила. Ведомство направит на эти цели 214,2 млрд рублей, ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период составит 11,3 млрд рублей. Это меньше, чем в период с 15 января по 6 февраля: всего 244,5 млрд рублей, среднедневные покупки - 18,2 млрд рублей.

"Минфин опубликовал сегодня утром план по покупкам валюты в феврале в рамках бюджетного правила. Из-за снижения нефтяных котировок суммарный объем операций за месяц снизится до 214,2 млрд рублей, а с учетом большего количества рабочих дней среднедневной объем операций составит 11,8 млрд рублей после 18,2 млрд рублей в январе. Таким образом, с учетом дополнительных операций ЦБ РФ давление этого фактора на рубль снизится на 30%. (. . .) Кроме того, позитивная реакция рынков на новости о возможном появлении лекарства от коронавируса позволяет рисковым активам компенсировать часть потерь. При этом рубль на данный момент выступает основным бенефициаром, однако локальная реакция рынка на неподтвержденную информацию может резко смениться при появлении новых данных и росте числа заболевших", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Позитивное влияние на курс нацвалюты оказывает и высокий спрос инвесторов, в том числе нерезидентов, на ОФЗ на традиционных аукционах Минфина РФ. Ведомство в среду разместило бумаги на общую сумму 116,243 млрд рублей, что стало максимальным объемом размещения с 15 мая 2019 года, когда были размещены облигации на сумму 134,746 млрд рублей.

На первом аукционе Минфину удалось разместить ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года на общую сумму 53,871 млрд рублей при спросе 79,961 млрд рублей по номиналу (средневзвешенная доходность составила 6,22% годовых). На втором аукционе ведомство разместило ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года на сумму 62,372 млрд рублей при общем спросе 110,59 млрд рублей (средневзвешенная цена составила 100,8526% от номинала).

Цены на нефть продолжили подъем в среду после публикации данных о запасах в США и в ожидании итогов второго дня заседания технического комитета ОПЕК+. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 3,63% - до $55,92 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,73% - до $51,46 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 млн баррелей при прогнозном увеличении на 3 млн баррелей.

Трейдеры продолжают ожидать результатов экстренного заседания технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC). По итогам обсуждений может быть принято решение о проведении внеочередной министерской встречи ОПЕК+, пишет Bloomberg.

Во вторник агентство сообщило со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 февраля на 26 копеек, до 63,1742 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,22 копейки, до 69,7443 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 47,3 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,8725 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 45,24 копейки и составил 62,8091 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 270,537 млн, из которых $901,959 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 368,578 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 66,55 копейки, до 69,3744 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 61,17 копейки и составил 69,2883 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR786,895 млн, из которых EUR241,257 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR545,638 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,3% и 6,36% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущего дня - 6,39%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 февраля 2020 года 19:18
Рынок акций РФ в среду вырос вслед за миром на новостях о борьбе с коронавирусом, лидировал Аэрофлот
Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками и нефтью на новостях о разработке в Китае эффективных препаратов для борьбы с коронавирусом, а также в ожидании новостей от ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи сырья; лидерами роста выступили бумаги "Аэрофлота" на новостях от Минтранса.    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 19:00
Евробонды РФ в среду относительно стабильны в цене, пытаются противостоять падению UST
Москва. 5 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют относительно стабильную динамику на фоне общемирового повышения у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снижаются в цене из-за падения интереса к "защитным" активам, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 18:33
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR TCS до "покупать" и оценку в 1,5 раза
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group с $23 до $34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 18:06
Котировки железной руды и стали снижаются под влиянием вызванной коронавирусом задержки строительного сезона в Китае - Julius Baer
Вспышка коронавируса привела к задержке начала строительного сезона в Китае, отмечается в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что ожидаемое замедление роста экономики создает пространство для дополнительного инфраструктурного стимулирования, вероятность сильного роста спроса на сталь, на...    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 17:38
BofA поднял прогноз роста ВВП РФ до 2% в 2020г и до 1,7% в 2021г
Bank of America (BofA) повысил прогноз роста российского ВВП в 2020 году с 1,6% до 2% и с 1,4% до 1,7% в 2021 году в связи с ожидаемым улучшением в реализации национальных проектов, сообщается в обзоре инвестбанка. "Мы прогнозируем рост социальных расходов, большая часть которых будет, скорее...    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 17:15
Новость о вероятной возможности излечения коронавируса вызвала дальнейший рост риск-аппетита - Saxo Bank
Срочное сообщение из Китая о вероятной возможности излечения нового коронавируса резко подтолкнуло вверх рисковые активы и валюты, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Мы воздержимся от безоглядного следования за общей реакцией, но и для валют,...    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 16:45
Вероятность понижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 7 февраля остается высокой - ИК QBF
Вероятность понижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 7 февраля остается высокой на фоне текущего замедления инфляции, говорится в комментарии ИК QBF. Еще в начале января было мало сомнений в том, что после декабрьской паузы ЦБ РФ понизит ключевую ставку на первом заседании в 2020 году на 25...    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 16:20
Акции "Аэрофлота", возможно, продолжат рост до выхода отчетности компании в марте - ИК "Фридом Финанс"
Акции "Аэрофлота", возможно, продолжат рост до момента выхода отчетности компании, которая намечена на начало марта текущего года, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Консенсус-прогноз по акциям "Аэрофлота" - 125 рублей, недавно это была одна из самых недооцененных бумаг. Рост связан в...    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 15:52
ЦБ России может воздержаться от снижения ставки на заседании 7 февраля - ИК "Фридом Финанс"
ЦБ России может воздержаться от снижения ставки на заседании 7 февраля, продекларировав в релизе сохранение курса на смягчение в денежно-кредитной политике, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "В пятницу, 7 февраля, совет директоров Банка России проведет заседание по вопросу монетарной...    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 15:37
Рубль развернулся вверх после утренней просадки и растет к доллару и евро на фоне улучшения настроений на внешних рынках
Москва. 5 февраля. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем; рубль развернулся вверх и повышается к бивалютной корзине на фоне улучшения настроений на внешних рынках.    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 15:29
Ситуация для фондовых "быков" становится все более благоприятной - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды уверенно росли и стремились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (3135 и 1590 пунктов соответственно), отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Закрепление выше может сигнализировать о возвращении краткосрочного восходящего...    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 14:53
Индекс Мосбиржи может завершить торги среды в районе 3120-3150 пунктов - БКС
Индекс Мосбиржи может завершить торги среды в районе 3120-3150 пунктов, при этом текущий эмоциональный подъем на рынках будет непродолжительным, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в четверг продолжает восстановление, следуя за позитивной динамикой зарубежных площадок и...    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 14:31
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по золоту
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по золоту и по-прежнему ожидает роста его котировок в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии банка. Инвесторы все еще пытаются оценить влияние эпидемии коронавируса, в связи с чем волатильность на финансовых рынках остается повышенной. Во...    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 14:07
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8% - Julius Baer
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8%, если пик эпидемии вируса придется на февраль, говорится в комментарии Julius Baer. "Потенциальные последствия эпидемии коронавируса для китайской экономики по-прежнему сложно оценить, - отмечает...    читать дальше
.
05 февраля 2020 года 13:40
Покупка ОФЗ на аукционах не представляет спекулятивного интереса - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка считают ОФЗ дорогими и полагают, что покупка бумаг на аукционах не представляет спекулятивного интереса, говорится в обзоре банка. "Ухудшение конъюнктуры на глобальных рынках, сопровождавшееся сильным падением цен на нефть (и некоторым ослаблением рубля), не прошло...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.