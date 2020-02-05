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05 февраля 2020 года 19:18

Рынок акций РФ в среду вырос вслед за миром на новостях о борьбе с коронавирусом, лидировал Аэрофлот

Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками и нефтью на новостях о разработке в Китае эффективных препаратов для борьбы с коронавирусом, а также в ожидании новостей от ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи сырья; лидерами роста выступили бумаги "Аэрофлота" на новостях от Минтранса.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3114,25 пункта (+0,5%, днем индекс поднимался выше 3135 пунктов), индекс РТС - 1560,48 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар упал до 62,86 рубля (-0,25 рубля).

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+4,9%, до 117,46 рубля), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%).

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил в среду, что авиакомпании РФ могут получить компенсации из госбюджета за ограничение рейсов в Китай. При этом министр отметил, что вопрос полного закрытия авиасообщения между РФ и Китаем сейчас не рассматривается. Кроме того, Дитрих сообщил, что российские авиакомпании в 2020 году увеличат перевозки на 7-8%, до 138-139 млн пассажиров.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%).

Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%, до 46,2 рубля) рекомендовал выплатить за четвертый квартал 1,507 рубля на акцию, сообщила в среду компания.

В среду в Азии на ослаблении тревог о последствиях коронавируса для экономики преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,6-1,3%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,7%).

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 МСК вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24 тыс. 324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения (смертность 2%).

Инвесторы также положительно оценили решение Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) во вторник влить в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 380 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Это решение является еще одним шагом со стороны Пекина для ослабления негативных последствий эпидемии пневмонии для экономики.

В США в среду вышла неплохая статистика: индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе вырос до максимума за 5 месяцев - 55,5 пункта при прогнозах роста до 55 пунктов.

Нефть подорожала в ожидании итогов второго дня заседания технического комитета ОПЕК+, который может принять решение о проведении внеочередной министерской встречи ОПЕК+, пишет Bloomberg. Во вторник агентство сообщило со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

Вышедшие вечером в среду статданные Минэнерго США оказали дополнительную поддержку котировкам нефти: запасы нефти в США выросли за неделю на 3,36 млн баррелей при прогнозах роста на 3 млн баррелей, однако снизились резервы бензина при ожидавшемся увеличении.

В итоге цена Brent к 18:50 МСК поднялась почти на $1,7 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $56,18 за баррель (+4,1% и -0,9% накануне), мартовская цена WTI - $51,57 за баррель (+4% и -1% во вторник).

BP ожидает, что сокращение глобального спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). По оценкам ОПЕК, падение спроса составит порядка 400 тыс. б/с.

По словам аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, мировые рынки в среду продолжили восстановление. По сообщениям СМИ, ученые из университета Zhejiang (КНР) создали препарат для лечения коронавируса. Несмотря на то, что информация об этом еще не имеет официального подтверждения, сообщения приободрили покупателей рисковых активов. Фондовая Азия выросла на фоне экономических стимулов Пекина и снижения рыночных страхов, связанных с распространением коронавируса, следом растут Европа и фьючерсы в США.

Акции "Аэрофлота" отыгрывают позитивную отчетность компании за четвертый квартал и 2019 год по РБСУ, а также тот факт, что российский авиаперевозчик в числе немногих операторов сохранил за собой возможность полетов в Китай. В свою очередь, акции "Яндекса" продолжили рост на новостях о начале продаж медиасистемы Яндекс.Авто в дилерских автоцентрах.

Текущий эмоциональный подъем на рынках, вызванный сообщениями СМИ о создании китайской исследовательской группой лекарства от коронавируса, будет непродолжительным, потому что в любом случае понадобятся клинические испытания нового средства, а они могут продлиться от нескольких месяцев до года. Каким в реальности будет масштаб распространения заболевания на момент, когда препарат будет допущен для лечения зараженных, сейчас сказать невозможно. Поиски вакцины - важнейшего инструмента сдерживания распространения заболевания - ведутся одновременно в нескольких странах. Так что пока из условного позитива можно считать только то, что темпы заражения коронавирусом стабилизировались, а уровень смертности остается низким (2%), считает Дейнека.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также констатирует, что рынки уже стали спокойнее относиться к новостям о коронавирусе. В Китае заявляют о нахождении достаточно эффективных методов лечения инфекции. Тем не менее, сообщается уже о 490 случаях летального исхода и 24 тыс. 324 случаях заражения. Самыми слабыми в среду вновь стали акции "Полюса" и Polymetal (MOEX: POLY) на фоне снижения тревожности инвесторов. "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) отыгрывал сильную отчетность за 2019 год, а также перспективы преимущества одной из немногих компаний, которые продолжают летать в Китай. Кроме того, министр транспорта РФ Дитрих сообщил, что рассматривается вопрос компенсаций авиакомпаниям прямых убытков от запрета авиаперевозок в Китай.

Акции "Газпрома" подорожали, проигнорировав сообщения о готовности американских законодателей принять очередные ограничения по проекту "Северный поток 2". Предыдущие ограничения уже вызвали резкое недовольство в Европе, а новые могут вовсе привести к смене вектора европейской политики в пользу РФ. Чистая прибыль группы ММК по МСФО сократилась в 2019 году на 35%, до $856 млн. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 1,507 рубля на акцию.

По сообщениям Reuters, китайское телевидение огласило информацию, что исследовательская группа Чжэцзянского университета обнаружила эффективное лекарство для борьбы с коронавирусом. Новость эта вдохновила рынки, позволив нефти выйти в район $56 за баррель Brent. Если информация об эффективных методах лечения коронавируса подтвердится статистикой низкой смертности от вируса, то рынки быстро забудут о рисках, возникших на фоне вирусной вспышки. То есть это отменит наиболее негативные сценарии влияния коронавируса на мировую экономику и сырьевой спрос, считает Кочетков.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, вирусная паника на рынках стихла, но следить за новостями о распространении инфекции все еще имеет смысл. Акции "Аэрофлота" в среду получили дополнительную поддержку на фоне новостей о подготовке возмещений прямых убытков авиакомпаниям в связи с ограничением полетов в Китай. "Аэрофлот" на данный момент остается единственным российским авиаперевозчиком в КНР с регулярными рейсами.

В США биржи открылись ростом индексов, S&P 500 взял курс на исторический максимум 3337 пунктов, достигнутый во второй половине января. На биржах сохраняется оптимизм ввиду новостей о прогрессе в разработке вакцины против коронавируса как в Китае, так и за его пределами. Статистика при этом показала ускорение темпов роста занятости в частном секторе США в январе, по оценке ADP, со 199 тыс. до 291 тыс. (ожидалось 156 тыс.). Прирост оказался самым сильным с мая 2015 года.

Нефть также ускорила рост на фоне новостей о разработке вакцины против коронавируса, а также в ожидании итогов встречи технического комитета ОПЕК+. От нефтедобывающих стран ждут дополнительного сокращения нефтедобычи как минимум на 500 тыс. б/с.

Индексы МосБиржи и РТС подросли, но остались ниже средних полос Боллинджера дневных графиков (3135 и 1585 пунктов). Закрепление выше указанных отметок открыло бы дорогу к максимумам текущего года (3226 пунктов и 1651 пункт). Пока же "быки" проявляют некоторую нерешительность. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3100-3155 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, по сообщениям СМИ, комитет ОПЕК+ оценивает замедление глобального спроса на нефть в 2020 году на уровне 130-200 тыс. б/с (около 0,2% от мирового предложения сырья) в зависимости от продолжительности вспышки вируса. Такие скромные оценки могут указывать на то, что страны ОПЕК+ могут сохранить текущие квоты в рамках сделки по сокращению нефтедобычи, но вероятно, продлят действие соглашения. Если по итогам встречи технический комитет ОПЕК+ не отметит необходимость дополнительного сокращения нефтедобычи, цены на нефть рискуют возобновить падение, полагают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в среду выступили акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+15,1%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+12,3%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+8,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+8,3%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+7,2%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,1%).

Подешевели акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-7,5%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-6,1%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-5,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,542 млрд рублей (из них 14,469 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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