Евробонды РФ в среду относительно стабильны в цене, пытаются противостоять падению UST

Москва. 5 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют относительно стабильную динамику на фоне общемирового повышения у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снижаются в цене из-за падения интереса к "защитным" активам, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 4 февраля и составила 113,38% от номинала, что соответствует доходности 2,64% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 5 базисных пунктов - до 100,96% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта, составив 1,445% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2,5 пункта и составил 119,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 10 базисных пунктов - до 136,28% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,585% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 132,38% от номинала (доходность выросла на 0,2 пункта и составила 3,51% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 112,56% от номинала, что соответствует доходности 2,58% годовых (без изменения к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 5 базисных пунктов, до 109,47% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 2,135% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 18 базисных пунктов, подешевев до 128,87% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,59% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 8 базисных пунктов, опустившись в цене до 110,26% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 2,705% годовых).

"Сегодня позитивный день для рисковых активов, которые растут в цене на фоне снижения опасений относительно негативного влияния на мировую экономику китайского коронавируса. Таким образом, мы видим укрепление практически всех валют развивающихся стран, в том числе рубля, рост фондовых и товарных рынков, в том числе нефти, которая в последнее время была одним из аутсайдеров на мировых рынках. При этом российские еврооблигации, чувствовавшие себя довольно уверенно в период рыночной волатильности за счет растущих в цене US Treasuries, сейчас ведут себя уже не так сильно. В последние два дня, когда заметно упал спрос на безрисковые активы, ситуация в секторе отечественных евробондов ухудшилась. И хотя на рынке все же нет активных продавцов, тем не менее российские еврооблигации потеряли "локомотив" в лице американских гособлигаций, и теперь их динамика преимущественно приобрела боковую направленность", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

"Сегодня размещаются семилетние евробонды ТМК, и видно, что спрос на бумагу присутствует, несмотря на изменение вектора в целом на мировых долговых рынках. При этом сектор локальных гособлигаций России, который в меньшей степени зависит от динамики US Treasuries, демонстрирует сегодня ценовой рост, реагируя на общемировой рост спроса на рисковые активы. Кроме того, интерес к рисковым активам поддержала и опубликованная сегодня в США статистика по рынку труда от агентства ADP, оказавшаяся заметно лучше ожиданий аналитиков", - отметил Сорокин.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в январе составил 291 тыс., что является рекордным приростом за 4,5 года. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо менее значительное увеличение - на 156 тыс. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 160 тыс., а безработица осталась на уровне 3,5%.