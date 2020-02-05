"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR TCS до "покупать" и оценку в 1,5 раза

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group с $23 до $34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $29,29 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $25,1 за штуку.