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Главная  /  Мнения аналитиков  /  BofA поднял прогноз роста ВВП РФ до 2% в 2020г и до 1,7% в 2021г
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05 февраля 2020 года 17:38

BofA поднял прогноз роста ВВП РФ до 2% в 2020г и до 1,7% в 2021г

Bank of America (BofA) повысил прогноз роста российского ВВП в 2020 году с 1,6% до 2% и с 1,4% до 1,7% в 2021 году в связи с ожидаемым улучшением в реализации национальных проектов, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы прогнозируем рост социальных расходов, большая часть которых будет, скорее всего, профинансирована за счет текущих бюджетных ресурсов, что говорит о смягчении бюджетной политики. Кроме того, мы ожидаем увеличения расходов на инфраструктуру в соответствии с ранее объявленными национальными проектами. Потенциально более успешная реализация этих проектов, а также отложенное влияние расходов в конце четвертого квартала 2019 года смогут оказать более сильную поддержку отстающему инвестиционному спросу", - говорится в отчете BofA.

По мнению экспертов, внешний риск остается ключевым для их прогноза. "Помимо сохраняющихся геополитических рисков, мы также подчеркиваем новые опасения относительно нестабильности мирового рынка в связи с пандемией коронавируса. Слабость рынков может усилить снижение цен на нефть и привести к сокращению добычи нефти", - отмечают они.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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