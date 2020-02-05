Новость о вероятной возможности излечения коронавируса вызвала дальнейший рост риск-аппетита - Saxo Bank

Срочное сообщение из Китая о вероятной возможности излечения нового коронавируса резко подтолкнуло вверх рисковые активы и валюты, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди.

"Мы воздержимся от безоглядного следования за общей реакцией, но и для валют, чувствительных к доходности облигаций (JPY и CHF), и для тех, что связаны с риском и с ценами на сырье ("малые" валюты G10 и валюты развивающихся стран) есть большие возможности роста, если снижение коронавирусной угрозы подтвердится. Мы сохраняем осторожность", - отмечает эксперт банка.