Рубль развернулся вверх после утренней просадки и растет к доллару и евро на фоне улучшения настроений на внешних рынках

Москва. 5 февраля. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем; рубль развернулся вверх и повышается к бивалютной корзине на фоне улучшения настроений на внешних рынках.

Курс доллара США составил 62,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,18 руб./EUR1, подешевев на 49,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,98 копейки - до 65,65 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 февраля на 26 копеек, до 63,1742 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,22 копейки, до 69,7443 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после небольшого ослабления на старте торгов рубль развернулся вверх и умеренно растет в парах с долларом и евро. Участники внутреннего валютного рынка позитивно реагируют на улучшение внешнего новостного фона, связанного с действиями Народного банка Китая по нейтрализации влияния эпидемии коронавируса на финансовый рынок страны.

Кроме того, глобальные инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение телеканала Sky News, что британские ученые достигли значительного прогресса в разработке вакцины против коронавируса.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в целях стимулирования аппетита к риску во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Кроме того, НБК предложил рынку 380 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций. В понедельник вливания составили 1,2 трлн юаней, отмечалось в сообщении китайского ЦБ.

По данным китайских властей, по состоянию на утро 5 февраля в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тыс. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тыс. 887 человек, смертельных случаев - на 65, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

Поддержку рублю также оказывают уверенный рост цен на нефть, а также уменьшение объема средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в срок с 7 февраля по 5 марта в рамках бюджетного правила. Ведомство направит на эти цели 214,2 млрд рублей, а ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период составит 11,3 млрд рублей. Это меньше, чем в период с 15 января по 6 февраля: всего 244,5 млрд рублей, среднедневные покупки - 18,2 млрд рублей.

"Минфин опубликовал сегодня утром план по покупкам валюты в феврале в рамках бюджетного правила. Из-за снижения нефтяных котировок суммарный объем операций за месяц снизится до 214,2 млрд рублей, а с учетом большего количества рабочих дней среднедневной объем операций составит 11,8 млрд рублей после 18,2 млрд рублей в январе. Таким образом, с учетом дополнительных операций ЦБ РФ давление этого фактора на рубль снизится на 30%. (. . .) Кроме того, позитивная реакция рынков на новости о возможном появлении лекарства от коронавируса позволяет рисковым активам компенсировать часть потерь. При этом рубль на данный момент выступает основным бенефициаром, однако локальная реакция рынка на неподтвержденную информацию может резко смениться при появлении новых данных и росте числа заболевших", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Позитивное влияние на курс нацвалюты оказывает и высокий спрос инвесторов на ОФЗ на традиционных аукционах Минфина РФ. Ведомство в среду проводит аукционы по размещению ОФЗ-ПК серии 24021 и ОФЗ-ПД серии 26228 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Десятилетние ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года были проданы на общую сумму 53 млрд 871 млн рублей при спросе 79 млрд 961 млн рублей. Выручка от аукциона составила 61 млрд 193 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 111,3% от номинала, что соответствует доходности 6,23% годовых.

Результаты размещения четырехлетних ОФЗ-ПК серии 24021 на момент подготовки обзора не были известны.

Цены на нефть поднимаются в среду в ожидании итогов второго дня заседания технического комитета ОПЕК+. По итогам обсуждений может быть принято решение о проведении внеочередной министерской встречи ОПЕК+, пишет Bloomberg.

Во вторник агентство сообщило со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 2,5% - до $55,31 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,34% - до $50,77 за баррель.

В ходе торгов цена Brent поднималась более чем на 3,4%, до $55,85, WTI - до $51,08.

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.

Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

"Несмотря на возврат рубля к более крепким значениям, фактором риска для российской валюты остается ситуация на нефтяном рынке, где цены находятся на минимальных отметках с начала 2019 года. Исход вчерашней встречи технического комитета ОПЕК+ не дал участникам рынка существенных поводов для оптимизма, и риски дальнейшего снижения цен на нефть сохраняются. При этом по мере приближения цен на нефть к отметкам в $50 за баррель корреляция рубля с нефтью, как правило, усиливается", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,3% и 6,36% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущего дня - 6,39%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.