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Главная / Мнения аналитиков / Ситуация для фондовых "быков" становится все более благоприятной - ИК "Велес Капитал"
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05 февраля 2020 года 15:29
Ситуация для фондовых "быков" становится все более благоприятной - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды уверенно росли и стремились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (3135 и 1590 пунктов соответственно), отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Закрепление выше может сигнализировать о возвращении краткосрочного восходящего тренда на рынок. На данный момент на мировых биржах настроения также "идут в гору", поэтому ситуация для "быков" становится все более благоприятной, считает специалист ИК.
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05 февраля 2020 года 19:34
Рубль вечером повышается к доллару и евро благодаря позитиву на внешних рынках и скачку цен на нефть
Москва. 5 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне улучшения настроений на внешних рынках и скачку цен на нефть. читать дальше
.05 февраля 2020 года 19:18
Рынок акций РФ в среду вырос вслед за миром на новостях о борьбе с коронавирусом, лидировал Аэрофлот
Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками и нефтью на новостях о разработке в Китае эффективных препаратов для борьбы с коронавирусом, а также в ожидании новостей от ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи сырья; лидерами роста выступили бумаги "Аэрофлота" на новостях от Минтранса. читать дальше
.05 февраля 2020 года 19:00
Москва. 5 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют относительно стабильную динамику на фоне общемирового повышения у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снижаются в цене из-за падения интереса к "защитным" активам, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:33
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group с $23 до $34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:06
Котировки железной руды и стали снижаются под влиянием вызванной коронавирусом задержки строительного сезона в Китае - Julius Baer
Вспышка коронавируса привела к задержке начала строительного сезона в Китае, отмечается в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что ожидаемое замедление роста экономики создает пространство для дополнительного инфраструктурного стимулирования, вероятность сильного роста спроса на сталь, на... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:38
Bank of America (BofA) повысил прогноз роста российского ВВП в 2020 году с 1,6% до 2% и с 1,4% до 1,7% в 2021 году в связи с ожидаемым улучшением в реализации национальных проектов, сообщается в обзоре инвестбанка. "Мы прогнозируем рост социальных расходов, большая часть которых будет, скорее... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:15
Новость о вероятной возможности излечения коронавируса вызвала дальнейший рост риск-аппетита - Saxo Bank
Срочное сообщение из Китая о вероятной возможности излечения нового коронавируса резко подтолкнуло вверх рисковые активы и валюты, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Мы воздержимся от безоглядного следования за общей реакцией, но и для валют,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 16:45
Вероятность понижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 7 февраля остается высокой на фоне текущего замедления инфляции, говорится в комментарии ИК QBF. Еще в начале января было мало сомнений в том, что после декабрьской паузы ЦБ РФ понизит ключевую ставку на первом заседании в 2020 году на 25... читать дальше
.05 февраля 2020 года 16:20
Акции "Аэрофлота", возможно, продолжат рост до выхода отчетности компании в марте - ИК "Фридом Финанс"
Акции "Аэрофлота", возможно, продолжат рост до момента выхода отчетности компании, которая намечена на начало марта текущего года, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Консенсус-прогноз по акциям "Аэрофлота" - 125 рублей, недавно это была одна из самых недооцененных бумаг. Рост связан в... читать дальше
.05 февраля 2020 года 15:52
ЦБ России может воздержаться от снижения ставки на заседании 7 февраля, продекларировав в релизе сохранение курса на смягчение в денежно-кредитной политике, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "В пятницу, 7 февраля, совет директоров Банка России проведет заседание по вопросу монетарной... читать дальше
.05 февраля 2020 года 15:37
Рубль развернулся вверх после утренней просадки и растет к доллару и евро на фоне улучшения настроений на внешних рынках
Москва. 5 февраля. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем; рубль развернулся вверх и повышается к бивалютной корзине на фоне улучшения настроений на внешних рынках. читать дальше
.05 февраля 2020 года 14:53
Индекс Мосбиржи может завершить торги среды в районе 3120-3150 пунктов, при этом текущий эмоциональный подъем на рынках будет непродолжительным, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в четверг продолжает восстановление, следуя за позитивной динамикой зарубежных площадок и... читать дальше
.05 февраля 2020 года 14:31
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по золоту и по-прежнему ожидает роста его котировок в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии банка. Инвесторы все еще пытаются оценить влияние эпидемии коронавируса, в связи с чем волатильность на финансовых рынках остается повышенной. Во... читать дальше
.05 февраля 2020 года 14:07
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8% - Julius Baer
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8%, если пик эпидемии вируса придется на февраль, говорится в комментарии Julius Baer. "Потенциальные последствия эпидемии коронавируса для китайской экономики по-прежнему сложно оценить, - отмечает... читать дальше
.05 февраля 2020 года 13:40
Аналитики Райффайзенбанка считают ОФЗ дорогими и полагают, что покупка бумаг на аукционах не представляет спекулятивного интереса, говорится в обзоре банка. "Ухудшение конъюнктуры на глобальных рынках, сопровождавшееся сильным падением цен на нефть (и некоторым ослаблением рубля), не прошло... читать дальше
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