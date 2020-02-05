Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8% - Julius Baer

Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8%, если пик эпидемии вируса придется на февраль, говорится в комментарии Julius Baer.

"Потенциальные последствия эпидемии коронавируса для китайской экономики по-прежнему сложно оценить, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Ожидания экспертов по поводу времени возможного пика эпидемии разнятся от конца февраля до начала мая, что говорит о высокой неопределенности прогнозов. В случае, если пик эпидемии придется на февраль, негативный эффект для экономики в основном будет связан со снижением спроса, что в основном затронет сектор услуг, и в особенности сегменты розничных продаж, развлечений, туристических услуг и путешествий. Длинные праздничные выходные в связи с Китайским Новым годом усиливают негативное влияние на эти сегменты".

Учитывая, что во многих городах введен режим карантина и люди остаются дома, чтобы избежать заражения, те секторы, которые больше всего зависят от таких перемен, переживут непропорционально сильные негативные последствия, полагает эксперт банка. С другой стороны, влияние на производственную активность должно оказаться менее существенным, поскольку заводы в любом случае закрываются на время новогодних каникул.

Рост государственных расходов на здравоохранение может обеспечить небольшой противовес понижательному давлению на деловую активность. В случае, если пик эпидемии вируса придется на февраль, эксперты Julius Baer ожидают, что влияние на темпы роста ВВП Китая окажется заметным, однако краткосрочным, поскольку экономическая активность начнет восстанавливаться уже во втором квартале. При таком сценарии темпы роста китайской экономики в первом квартале 2020 года замедлятся на 0.8 п.п. до 5,2% в годовом выражении, а во втором квартале ускорятся до 5,9%, прогнозирует Дэвид Коль. Это приведет к среднегодовым темпам роста ВВП Китая на уровне 5,7% в 2020 году.

"Если пик эпидемии коронавируса придется на более поздний период, это приведет к еще большему снижению экономической активности и замедлит восстановление. Нулевой рост в первом квартале 2020 года с поправкой на сезонные колебания может привести к снижению темпов роста экономики за весь 2020 год до 5%, в зависимости от того, насколько быстро темпы роста смогут восстановиться в последующие кварталы", - заключает специалист Julius Baer .