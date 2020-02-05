Выручка ММК на фоне ослабления рубля может сократиться на 6% - ИК "Фридом Финанс"

Выручка ММК на фоне ослабления рубля может сократиться на 6%, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"Отчетность ММК не слишком разошлась с прогнозами, реакция рынка на релиз спокойная, - отмечает эксперт. - Долговая нагрузка не увеличилась по сравнению с третьим кварталом, компания больше не занимала на рынке и у банков. Свободный денежный поток ожидаемо сократился, но снижение к предыдущему кварталу составило всего 6%. Тем не менее ММК выплатит 100% свободного денежного потока акционерам, поскольку уровень долговой нагрузки (чистый долг отсутствует) и план капзатрат это позволяет. Самым негативным моментом стало снижение операционной рентабельности. В четвертом квартале маржа EBITDA снизилась до 19,5% - минимума с 2014 года. Прибыль упала на 67% кв/кв, до $88 млн. Это произошло в основном вследствие снижения выручки. Рост денежного потока обусловлен увеличением оборотного капитала за счет полученных авансов".

По мнению Георгия Ващенко, ММК с умеренным оптимизмом оценивает ситуацию на рынке, хотя цены на сталь упали до минимума почти за два года. "Видимо, это связано с тем, что компания с успехом переживала и худшие времена, а сейчас, когда нет чистого долга, беспокоиться не о чем. Мы осторожно оцениваем перспективы на первый квартал. На фоне низких цен и ослабления рубля выручка может сократиться на 6%, до $1,68 млрд, EBITDA составит $300-310 млн2. - заключает специалист ИК "Фридом Финанс".