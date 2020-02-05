Рынок акций РФ после позитивного старта торгов ушел в минус из-за слабой нефти

Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне выросших внешних фондовых площадок ушел в "минус" по индексам из-за слабости нефти в ожидании новостей от ОПЕК+, индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3100 пунктов и откатился в район 3090 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3094,93 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1541,74 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,2%.

Доллар подрос до 63,23 рубля (+0,13 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%, до 45,75 рубля), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" рекомендовал выплатить за IV квартал 1,507 руб. на акцию, сообщила в среду компания.

Выросли рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%).

В США индексы во вторник выросли на 1,4-2,1%, инвесторы оценивали меры стимулирования, принятые ЦБ Китая, и влияние действий Пекина по борьбе с последствиями коронавируса на экономику. Индекс Nasdaq достиг нового рекордного максимума (9468 пунктов) при поддержке бумаг Tesla (+14%), которые в течение последних сессий демонстрируют активный подъем.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24 324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения (смертность 2%).

В среду в Азии на ослаблении тревог о последствиях коронавируса для экономики также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Инвесторы положительно оценили решение Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник влить в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 380 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Это решение является еще одним шагом со стороны Пекина для ослабления негативных последствий эпидемии пневмонии для экономики.

Опубликованные в среду статданные указали, что рост деловой активности в сфере услуг КНР замедлился до трехмесячного минимума в январе. Индекс PMI сферы услуг, рассчитываемый Caixin China, в прошлом месяце снизился до 51,8 пункта с декабрьских 52,5 пункта - максимального уровня за семь месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся росте активности в секторе.

Нефть в среду слабо дорожает на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика; цена Brent утром находится на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $54,21 за баррель (+0,5% и -0,9% накануне), мартовская цена WTI - $49,81 за баррель (+0,4% и -1% во вторник).

Падение цен WTI и Brent с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на "медвежий" тренд.

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.

Рынок падает на опасениях снижения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса в Китае. BP ожидает, что сокращение глобального спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). По оценкам ОПЕК, падение спроса составит порядка 400 тыс. б/с.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

В центре внимания трейдеров заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), которое продолжится в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов заседания, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, хорошему отскоку российских акций препятствует только нефть Brent, которая никак не может закрепиться выше $55 за баррель в ожидании решения ОПЕК+ сократить добычу.

Поводом для новых распродаж во многом послужили слова главы Минэнерго России Александра Новака, который заявил, что решение о сокращении добычи нужно принимать только после детального изучения ситуации, а обвал нефтяных котировок во многом вызван паникой. Слова российского министра имеют здравый смысл, но в них трейдеры увидели, что у участников расширенного картеля пока нет единой позиции.

Сейчас рынок ждет, что ОПЕК+ сократит добычу на 0,5-1 млн баррелей в сутки. Но этого будет мало. Китай снизил потребление нефти на 20%, или примерно на 3 млн б/с. Еще как минимум 0,5 млн б/с "высвободилось" в результате сокращения авиационных и ж/д сообщений с Поднебесной.

С другой стороны, распространение эпидемии замедляется, и негативный эффект от нее на экономику Китая вряд ли будет долгосрочным. Сильно перепроданной нефти необходим и технический отскок, в том числе на закрытии "шортов", хотя бы в район $57-58 за баррель. Отскок вполне возможен, если нефтяники сделают заявления о готовности снизить добычу.

Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (20,896 тыс. руб.) подогреваются ростом цен на никель (+2,2%) и палладий. Остаются слабыми акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) на фоне известий, что США готовы ввести новые санкции в отношении "Северного потока 2". Если Россия сможет достроить газопровод собственными силами, то карающий меч хваленой "американской демократии и власти закона" обрушится и на компании, финансировавшие проект, и закупающие газ. В таких условиях делать среднесрочные покупки акций "Газпрома" не имеет особого смысла, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, НБК упорно вливает ликвидность в финансовую систему, подогревая ожидания дополнительных стимулов от правительства. Коронавирус продолжает распространяться, но уже не вызывает смертельный страх, поскольку его летальность находится на уровне около 2%. Это не столь опасно, как 9,5% у атипичной пневмонии 2003 года. В любом случае, инвесторы посчитали, что активы были сильно перепроданы, и начали возвращаться к покупкам.

Большинство экономистов пока сходится на том, что влияние коронавируса будет краткосрочным и не приведет к глобальному спаду экономики. Впрочем, ближайшие недели покажут развитие ситуации в статистике заболеваемости. Для отдельных компаний последствия могут быть довольно серьезными.

Накануне технический комитет ОПЕК+ провел оценку влияния коронавируса на спрос. В самом пессимистичном варианте прирост спроса на нефть в текущем году замедлится до 1,01 млн б/с к потреблению 2019 года. Впрочем, с этим можно не согласиться, так как в феврале китайская Sinopec планирует снизить переработку нефти на 12%, или 600 тыс. б/с. Китайский посол, который присутствовал на совещании, также заверил присутствующих, что текущая ситуация долго не продлится, отмечает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, мировые рынки смогли неплохо вырасти на фоне ослабления опасений относительно распространения эпидемии коронавируса и мер стимулирования со стороны Народного Банка Китая. Китайский регулятор значительно ослабил напряжение на местных финансовых рынках, причем ряд экспертов ждет дальнейших стимулирующих мер от НБК. На рынках сформировался консенсус, что эпидемия коронавируса в КНР останется, благодаря карантинным мерам властей и усилиям медиков, локализованной по масштабам и времени и, хотя и приведет к спаду экономической активности в КНР и мировой торговле в первом квартале, не окажет сильных среднесрочных негативных последствий для мировой экономики.

Согласно консенсусу опрошенных Reuters аналитиков, отрицательный вклад эпидемии в темпы роста мирового ВВП, если острая ее фаза, как предполагается, завершится в I квартале, составит лишь 0,2-0,3%. На этом фоне тема c коронавирусом отошла на второй план, позволив фондовым рынкам уверенно подрасти.

Вместе с тем, фьючерсы на американские индексы утром в среду находятся в слабом "минусе", отражая неуверенность инвесторов в сохранении импульса к росту после бурного взлета накануне. Определенным сдерживающим фактором выступает и снижение январского PMI в секторе услуг КНР (51,8 пункт против 52,5 пунктов месяцем ранее). В среду рынки могут перейти к консолидации в течение дня, а определят их динамику по итогам дня публикации страновых PMI в секторе услуг и данные по рынку труда в США от ADP. В фокусе будут и возможные новости от ОПЕК+.

Индекс МосБиржи в среду может продолжить позитивную динамику и выйдет, в отсутствие негатива от ОПЕК+, в зону 3100-3150 пунктов, считает Локтюхов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-5,7%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+17%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+10,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+8,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,975 млрд рублей (из них 1,632 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).