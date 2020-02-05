ВТБ Капитал считает суверенные бонды Азербайджана привлекательными на ожиданиях восстановления рейтинга до инвестиционного уровня

Аналитики "ВТБ Капитал" считают суверенные облигации Азербайджана одними из наиболее привлекательных, полагая, что при сохранении консервативной фискальной политики в стране велика вероятность восстановления их рейтинга до инвестиционного уровня, сообщается в обзоре.

Лучший результат в сегменте суверенного долга России и ближнего зарубежья во вторник показали украинские и азербайджанские бумаги, в то время как остальные "бенчмарки" закрылись в отрицательной зоне вслед за ростом доходностей казначейских облигаций США, констатируют аналитики "ВТБ Капитал".

Длинные и среднесрочные облигации Украины укрепились в цене на 0,5–0,6 пп, а доходности UKRAINE 26 (YTM 5,20%) и UKRAINE 32 (YTM 6,02%) снизились на 10 бп и 6 бп соответственно. В целом более сильный результат продемонстрировали высокодоходные облигации развивающихся стран благодаря улучшению глобального "аппетита" к риску.

Азербайджанские AZERBJ 32 (YTM 3,34%) и AZERBJ 24 (YTM 2,57%) подорожали на 0,4 пп и 0,3 пп, опустившись в доходности на 4 бп и 7 бп соответственно. "Мы считаем суверенные облигации Азербайджана одними из наиболее привлекательных, полагая, что при сохранении консервативной фискальной политики в стране велика вероятность восстановления их рейтинга до инвестиционного уровня", - пишут специалисты.

Российская суверенная кривая вчера сместилась вверх на 5–7 бп, в том числе RUSSIA 43 (YTM 3,57%) и RUSSIA 26 (YTM 2,57%) подешевели на 1,4 пп и 0,3 пп соответственно. Аналогичную динамику показали облигации Казахстана: в частности, KAZAKS 45 (YTM 3,56%) вырос в доходности на 4 бп (-0,9 пп в цене). Остальные "бенчмарки" в нашем регионе закрылись на прежних уровнях или совсем немного прибавили в доходности, указывают специалисты "ВТБ Капитал".