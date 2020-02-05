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05 февраля 2020 года 11:15
Citi возобновил анализ Ростелекома с рекомендацией "держать" для его акций
Citi возобновил аналитическое покрытие ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM), сообщается в обзоре инвестбанка. Анализировать данную компанию будет Диля Ибрагимова. Прогнозная стоимость акций "Ростелекома", рассчитанная Citi, составляет 91 рубль за штуку, рекомендация для данных бумаг дана "держать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 88,39 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 89,07 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Ростелеком
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