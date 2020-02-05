Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 62,75-63,75 за доллар - РФПИ

Рубль в сложившихся условиях может быть зажат в диапазоне 62,75-63,75/USD, сообщается в комментарии РФПИ.

"Минфин в среду объявит объем плановых покупок валюты на февраль, который, по нашим оценкам, может снизиться с 310 до 190 млрд руб. (консенсус-прогноз Bloomberg - 235 млрд руб.). Для российской валюты снижение объема операций может стать дополнительным фактором поддержки, особенно в условиях сезонного улучшения показателей текущего счета. Глобальный фон до конца недели останется ключевым источником волатильности, причем особенно рынки будут следить за ценами на нефть, которые остаются под давлением. Полагаем, что рубль в таких условиях может быть зажат в диапазоне 62,75-63,75/USD", - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.