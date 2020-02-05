Снижение ключевой ставки на 25 б.п. до 6% оставит Центробанку свободу для дальнейшего маневра - "РОНИН Траст"

Снижение ключевой ставки на 25 б.п. до 6% оставит Центробанку свободу для дальнейшего маневра, говорится в комментарии руководителя департамента портфельных инвестиций УК ОАО "РОНИН Траст" Ивана Гуминова.

Очередное заседание ЦБ, на котором будет приниматься решение о величине ключевой ставки, пройдет в эту пятницу, 7 февраля 2020 года. Еще в прошлом году Центробанк продекларировал переход к "нейтральной денежной политике", что подразумевает разницу между инфляцией и ключевой ставкой в диапазоне 2-3 п.п., напоминает эксперт "РОНИН Траст". По состоянию на 27 января, 12-месячная инфляция в России снизилась до 2,4-2,5%. Это означает, что ключевая ставка на ближайшем заседании теоретически может быть понижена до 5,5% с текущего значения в 6,25%. Конечно, такого масштабного снижения произойти не может, полагает Иван Гуминов.

"Наиболее вероятно, по моему мнению, снижение ставки на 25 б.п. до 6%. Такое решение оставит Центробанку свободу для дальнейшего маневра. Впрочем, в текущих условиях есть единственная реально существенная причина сомневаться в таком сценарии - это китайский коронавирус, который в последние недели внес изрядную порцию волатильности на мировые валютные, фондовые и сырьевые рынки", - отмечает специалист "РОНИН Траст".