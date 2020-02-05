Рубль слегка корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после сильного роста накануне

Москва. 5 февраля. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль слегка корректируется вниз к бивалютной корзине после сильного роста по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,1-63,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,16 руб./$1 (+5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,7 руб./EUR1 (+3 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,4 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,42 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 42,65 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка слабеет к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вниз после существенного роста по итогам предыдущих торгов. Участники рынка продолжают следить за развитием ситуации в Китае, а также первыми событиями в рамках президентской кампании в США.

В КНР по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24,32 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,887 тыс. человек, смертельных случаев - на 65, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

Президент США Дональд Трамп, который ранее на этой неделе одержал победу на республиканском кокусе в штате Айова, набрав 97% голосов, во вторник выступил в американском Конгрессе с обращением к нации. Он завил о "невероятных результатах" экономической политики своей администрации и о радужных перспективах экономики США.

При этом первые и неполные результаты голосования на кокусе Демократической партии в штате Айова показывают, что Пит Буттиджич лидирует среди кандидатов в президенты от демократов (28% голосов). На втором месте - Берни Сандерс с 25%. Сенатор Элизабет Уоррен набрала 18%.

В то же время считающийся основным кандидатом в президенты от демократов бывший вице-президент США Джо Байден оказался на четвертом месте с 15,6%.

Цены на нефть поднимаются в среду на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,87% - до $54,61 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,81% - до $50,01 за баррель.

Падение цен WTI и Brent с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на "медвежий" тренд. Рынок падает на опасениях снижения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса в Китае.

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

В центре внимания трейдеров заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), которое продолжится в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов заседания, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.