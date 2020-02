"ФИНАМ" повышает рекомендацию по акциям Capital One Financial до уровня "Покупать"

ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по акциям Capital One Financial до уровня "Покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Калмыковой. "Проведенная нами оценка стоимости Capital One Financial позволяет считать акции компании недооцененными. Потенциал их роста на ближайшие 6 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 13,7%", - отмечает эксперт.

Capital One Financial Corporation (COF) – американская холдинговая компания, предоставляющая диверсифицированные финансовые услуги физическим и юридическим лицам; ведет деятельность по четырем основным направлениям. Превзошедшая ожидания аналитиков квартальная отчётность и неплохие результаты за год, а также недооцененность бумаг компании по ряду показателей выступают в пользу дальнейшего роста акций Capital One Financial.

"Фактор "голубиной" монетарной политики ФРС в прошлом году оказал умеренное негативное влияние на динамику акций представителей сектора, но успешные финансовые результаты поддерживали высокий интерес к их бумагам, - подчеркивает Анна Калмыкова. - При этом в текущем году от ведомства не ждут понижения ставок в ближайшее время, что само по себе уже неплохо для крупнейших банков США, а с учётом довольно оптимистичных прогнозов по финансовым результатам ближайших кварталов интерес к их акциям лишь возрастает".