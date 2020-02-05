Возможное решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн в сутки может поддержать цены на нефть - "БКС Глобал Маркетс"

Решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн барр. в сутки может более чем нивелировать негативный эффект коронавируса и избыток предложения на уровне 0,5 млн барр. в сутки в 1П20, что поддержит цены на нефть, но, вероятно, ограничит потенциал увеличения добычи российских компаний, отмечают в своем обзоре аналитики "БКС Глобал Маркетс".

Технический комитет ОПЕК+ провел заседание в связи с замедлением потребления нефти в Китае. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ОПЕК, если вспышка коронавируса продлится полгода, глобальный спрос на нефть может снизиться на 200 тыс. барр. в сутки - до 1,01 млн барр. (1,22 млн барр. до новостей о вирусе). Если ОПЕК продлит текущие объемы сокращения добычи, избыток предложения нефти на рынке составит 0,6 млн барр. в сутки в 1К20 и 1 млн барр. в 2К20, полагают эксперты комитета.