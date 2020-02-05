Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти на фоне благоприятной внешней конъюнктуры

Москва. 5 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом, инвесторы оценивали меры стимулирования, принятые ЦБ Китая, и влияние действий Пекина по борьбе с последствиями коронавируса на экономику. Индекс Nasdaq достиг нового рекордного максимума при поддержке бумаг Tesla Inc., которые в течение последних сессий демонстрируют активный подъем. В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24 324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в среду на фоне надежд на то, что принятые Китаем меры позволят ограничить ущерб для экономики от вспышки коронавируса. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 1,02%, китайский Shanghai Composite укрепился на 1,34%, гонконгский Hang Seng - на 1,21%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,13%, южнокорейский KOSPI - 1,35%.

Инвесторы положительно оценили решение Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник влить в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 380 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций, говорится в сообщении китайского ЦБ. Это решение является еще одним шагом со стороны Пекина для ослабления негативных последствий эпидемии пневмонии для экономики.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в среду на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $54,46 за баррель, что на 0,93% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на 0,9%, до $53,96 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,79% - до $50 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $49,61 за баррель, опустившись на 1% по сравнению с предыдущей сессией.

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка. Рынок падает на опасениях снижения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса в Китае. BP ожидает, что сокращение глобального спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). По оценкам ОПЕК, падение спроса составит порядка 400 тыс. б/с. Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

В центре внимания трейдеров заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), которое продолжится в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия. Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов заседания, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,511 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,752 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 февраля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 664,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+0,4%), "ЕвразХолдинг Фин-002P-01R" (+0,39%) и "ВБРР-001Р-01" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-0,52%), "МТС-001P-06" (-0,31%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) завершило размещение облигаций серии 001P-04R номинальным объемом 15 млрд рублей, реализовав 66,67% выпуска на 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 28 января. В ходе маркетинга объем размещения составлял 10-15 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 6,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-40-го купонов. Купоны квартальные.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку первого купона трехлетних народных облигаций объемом 5 млрд рублей серии БО-02R-Р на уровне 6,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,22% годовых. Купоны месячные. Сбор заявок на облигации прошел 3 февраля.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) планирует 6 февраля собирать заявки инвесторов на бонды со сроком обращения полтора года серии БО-П06 объемом не более 2 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 6,60-6,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,71-6,86% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента после 1 декабря 2020 года. Дата техразмещения будет определена позднее.

ХК "Металлоинвест" планирует 6 февраля собирать заявки инвесторов на 10-летние бонды с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрен call опцион через 3 года. Если эмитент объявит о своем решении не позднее, чем за 14 дней до окончания 6-го купонного периода, то выкуп будет происходить по цене 100% от номинала. Если решение о досрочном погашении будет принято в дату окончания 6-го купонного периода, выкуп будет происходить по цене 100,5% от номинала. Техразмещение предварительно запланировано на 12 февраля.

ООО "СФО РуСол 1" планирует 6 февраля собирать заявки на "зеленые" облигации класса "А" объемом 4,7 млрд рублей, а также класса "Б" объемом до 900 млн рублей, с залоговым обеспечением денежными требованиями. Сбор заявок пройдет с 10:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки первого купона облигаций класса "А" установлен как ставка ДГО (средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ) плюс 125-150 базисных пунктов (б.п.) (9,26-9,51% годовых). Для класса "Б" ориентиром является ставка ДГО плюс 450-550 б.п. (12,5-13,5% для 1-го купона). Оба выпуска размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения выпусков - 15 февраля 2031 года. Техразмещение предварительно запланировано на 12 февраля. Компания планировала в декабре провести размещение данных выпусков, однако перенесла размещение в связи с необходимостью "внести изменения в эмиссионную документацию для включения технических уточнений в определение купонных периодов и порядок расчета купонных выплат".

Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) планирует во второй декаде февраля собирать заявки на 3-летние бонды с офертой через год объемом 3 млрд рублей. Бонды будут размещаться на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний. Ориентир ставки 1-го купона - 7,7% годовых. Это первое размещение на "санкционной" бирже. При этом для данного выпуска в дальнейшем планируется листинг и на "Московской бирже". Банк впервые выходит на публичный долговой рынок.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 6 млн облигаций серии А26 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила выпуск в полном объеме. Облигации объемом 6 млрд рублей были размещены в июне 2013 года. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. Дата погашения облигаций - 11 декабря 2029 года.