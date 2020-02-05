Индекс Мосбиржи в среду откроется с умеренным повышением - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в среду откроется с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3105-3110 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3105-3110 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3090, 3080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3120, 3130 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утренний рост стоимости фьючерсов на нефть и позитивное закрытие рынка акций в США. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Большое количество важных статистических показателей выйдет во второй половине дня в Европе и в США. Наибольшую практическую значимость из них, по мнению В. Манжоса, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 мск), которые будут опубликованы под закрытие основных торгов в России.