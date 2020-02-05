Пара доллар/рубль попробует закрепиться ниже отметки 63 - Алор Брокер

Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели. Во вторник пара доллар/рубль спустилась в район 63, а в среду попробует закрепиться ниже, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Российская валюта получает поддержку от восстанавливающего спроса на рисковые активы, в том числе российские акции и ОФЗ, а также от снижения как минимум вдвое объема закупки валюты в рамках бюджетного правила уже на следующей неделе, отмечает в своем комментарии А. Антонов.