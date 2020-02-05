05 февраля 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: индексы могут продолжить движение вверх
Аналитики предполагают позитивное начало фондовой сессии среды на российском рынке.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3105-3110 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3090, 3080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3120, 3130 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утренний рост стоимости фьючерсов на нефть и позитивное закрытие рынка акций в США. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов среды в России относительно позитивный. Дорожают сырьевые контракты и растут рынки Азии. Между тем динамика валют не указывает на какие-либо особенные "аппетиты" к риску. Поэтому начало дня на российском рынке акций может быть позитивным в пределах 0,5% прироста".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В среду индекс Мосбиржи сможет продолжить позитивную динамику и выйдет в отсутствие негатива от ОПЕК+ в зону 3100-3150 пунктов".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, продолжат восходящее движение, получая поддержку от благоприятного внешнего фона".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
05 февраля 2020 года 11:55
Нефтяные котировки в утренние часы среды умеренно восстанавливаются на 0,5%, однако риски их дальнейшего снижения остаются весьма высокими, отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа банка".
Контракты на Brent, к текущему моменту потерявшие более 17% на фоне вспышки нового коронавируса в Китае,... читать дальше
.
05 февраля 2020 года 11:40
Снижение ключевой ставки на 25 б.п. до 6% оставит Центробанку свободу для дальнейшего маневра, говорится в комментарии руководителя департамента портфельных инвестиций УК ОАО "РОНИН Траст" Ивана Гуминова.
Очередное заседание ЦБ, на котором будет приниматься решение о величине ключевой ставки,... читать дальше
.
05 февраля 2020 года 11:25
Понижение объема покупок валюты Минфином в феврале может оказать поддержку рублю, говорится в комментарии Росбанка. По оценкам аналитиков банка, месячный объем покупок в феврале составит 195 млрд руб. (9,75 млрд руб./ день без отложенных операций) с учетом предполагаемой коррекции на январские... читать дальше
.
05 февраля 2020 года 11:15
Citi возобновил аналитическое покрытие ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM), сообщается в обзоре инвестбанка. Анализировать данную компанию будет Диля Ибрагимова.
Прогнозная стоимость акций "Ростелекома", рассчитанная Citi, составляет 91 рубль за штуку, рекомендация для данных бумаг дана "держать".
По... читать дальше
.
05 февраля 2020 года 11:05
Рубль в сложившихся условиях может быть зажат в диапазоне 62,75-63,75/USD, сообщается в комментарии РФПИ.
"Минфин в среду объявит объем плановых покупок валюты на февраль, который, по нашим оценкам, может снизиться с 310 до 190 млрд руб. (консенсус-прогноз Bloomberg - 235 млрд руб.). Для... читать дальше
.
05 февраля 2020 года 10:45
Размещение семилетних евробондов ТМК может пройти с доходностью 4,55-4,65%, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".
Закрыв сделку по продаже американского дивизиона IPSCO Tubulas своему конкуренту Tenaris, Группа ТМК размещает новые еврооблигации. Сейчас в обращении находится единственный... читать дальше
.
05 февраля 2020 года 10:35
ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по акциям Capital One Financial до уровня "Покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Калмыковой. "Проведенная нами оценка стоимости Capital One Financial позволяет считать акции компании недооцененными. Потенциал их роста на ближайшие 6... читать дальше
.
05 февраля 2020 года 10:30
Москва. 5 февраля. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль слегка корректируется вниз к бивалютной корзине после сильного роста по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.
05 февраля 2020 года 10:21
Решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн барр. в сутки может более чем нивелировать негативный эффект коронавируса и избыток предложения на уровне 0,5 млн барр. в сутки в 1П20, что поддержит цены на нефть, но, вероятно, ограничит потенциал увеличения добычи российских компаний, отмечают в своем... читать дальше
.
05 февраля 2020 года 09:58
тром в среду российские фондовые индексы, скорее всего, продолжат восходящее движение, получая поддержку от благоприятного внешнего фона, предполагает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. На этот раз к восстановлению присоединились и цены на нефть. Учитывая текущую... читать дальше
.
05 февраля 2020 года 09:54
Москва. 5 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
.
05 февраля 2020 года 09:51
Индекс Мосбиржи в среду откроется с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3105-3110 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3105-3110 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
.
05 февраля 2020 года 09:45
налитики Промсвязьбанка ждут, что в среду индекс Мосбиржи сможет продолжить позитивную динамику и выйдет в отсутствие негатива от ОПЕК+ в зону 3100-3150 пунктов. Из значимых корпоративных событий специалист банка Евгений Локтюхов отмечает финотчетность ММК. читать дальше
.
05 февраля 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
.
05 февраля 2020 года 09:37
убль продолжает отыгрывать потери прошлой недели. Во вторник пара доллар/рубль спустилась в район 63, а в среду попробует закрепиться ниже, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
Российская валюта получает поддержку от восстанавливающего спроса на рисковые активы, в том числе российские... читать дальше
.