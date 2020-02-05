Утренние прогнозы: индексы могут продолжить движение вверх

Аналитики предполагают позитивное начало фондовой сессии среды на российском рынке.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3105-3110 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3090, 3080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3120, 3130 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утренний рост стоимости фьючерсов на нефть и позитивное закрытие рынка акций в США. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов среды в России относительно позитивный. Дорожают сырьевые контракты и растут рынки Азии. Между тем динамика валют не указывает на какие-либо особенные "аппетиты" к риску. Поэтому начало дня на российском рынке акций может быть позитивным в пределах 0,5% прироста".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В среду индекс Мосбиржи сможет продолжить позитивную динамику и выйдет в отсутствие негатива от ОПЕК+ в зону 3100-3150 пунктов".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, продолжат восходящее движение, получая поддержку от благоприятного внешнего фона".