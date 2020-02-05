Nasdaq достиг рекорда

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом, инвесторы оценивали меры стимулирования, принятые ЦБ Китая, и влияние действий Пекина по борьбе с последствиями коронавируса на экономику.

Индекс Nasdaq достиг нового рекордного максимума при поддержке бумаг Tesla Inc., которые в течение последних сессий демонстрируют активный подъем.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24 324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 380 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций, говорится в сообщении китайского ЦБ.

"Как мы видим на примере многих волатильных шоков, как только рынок стабилизируется по какой бы то ни было причине, например, после принятия центробанками мер для стабилизации экономики, у инвесторов вновь появляется уверенность, чтобы вкладываться в рисковые активы", - говорит портфельный управляющий Acadian Asset Management Клифтон Хилл, которого цитирует MarketWatch.

Котировки акций Tesla выросли на 13,7%, продолжив уверенный подъем, в том числе после улучшения рекомендаций несколькими аналитиками, сообщает MarketWatch. В понедельник капитализация производителей электромобилей взлетела на 20% и достигла рекорда.

Акции Ralph Lauren подскочили на 9,2% после того, как дом моды получил в минувшем квартале прибыль и выручку лучше консенсус-прогнозов.

Бумаги Apple подорожали на 3,3% на сообщении о том, что поставщики компании планируют полностью возобновить производство 10 февраля.

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале. Прибыль превзошла ожидания рынка, но выручка оказалась существенно хуже прогнозов. Бумаги компании подешевели на 2,5%.

Нефтяная компания ConocoPhillips сообщила о том, что ее чистая прибыль в октябре-декабре упала на 60%, при этом скорректированный показатель оказался слабее ожиданий. Цена бумаг нефтепроизводителя снизилась на 4,55%.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США заблокировала сделку по покупке Edgewell Personal Care Co. (производителя бритв Schick) конкурирующей Harry's Inc. Цена бумаг Edgewell выросла на 4,2%.

Акции eBay Inc. подскочили на 8,8% на сообщении The Wall Street Journal о том, что Intercontinental Exchange Inc. несколько раз делала компании предложение о поглощении.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник выросло на 1,44% и составляло 28807,63 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 1,5% - до 3297,59 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 2,1%, достигнув 9467,97 пункта.

Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду на фоне надежд на то, что принятые Китаем меры позволят ограничить ущерб для экономики от вспышки коронавируса.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,99%, китайский Shanghai Composite укрепился на 1,34%, гонконгский Hang Seng - на 1,21%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,13%, южнокорейский KOSPI - на 1,35%.

Инвесторы положительно оценили решение Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник влить в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 380 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Это решение является еще одним шагом со стороны Пекина для ослабления негативных последствий эпидемии пневмонии для экономики.

"Если Китай собирается сделать все, что сможет, для поддержки своих рынков, возможно, у нас не так много поводов беспокоиться за свои", - сказал специалист по инвестиционной стратегии в Baird Уилли Делвич, которого цитирует MarketWatch.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24 324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,887 тыс. человек, смертельных случаев - на 65, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

Опубликованные в среду статданные указали, что рост деловой активности в сфере услуг КНР замедлился до трехмесячного минимума в январе. Индекс PMI сферы услуг, рассчитываемый Caixin China, в прошлом месяце снизился до 51,8 пункта с декабрьских 52,5 пункта - максимального уровня за семь месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся росте активности в секторе.

Акции Panasonic подорожали на 5%, продолжив укрепляться после подъема на 10% во вторник в связи с тем, что компания отчиталась о первой квартальной прибыли своего бизнеса по производству батарей с Tesla. Цена бумаг Fast Retailing снизилась на 0,07%, акции Nomura выросли на 0,87%.

В Гонконге растут бумаги AAC Technologies Holdings Inc. (+0,5%), в то время как акции Tencent теряют 1%, а Sunny Optical Technology Group Co. - 2,4%.

Акции южнокорейской Samsung выросли на 0,7%, SK Hynix - на 0,1%. Бумаги австралийской ANZ Banking подорожали на 0,6%, акции Beach Energy снизились на 1,6%.

Цены на нефть поднимаются в среду на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $54,61 за баррель, что на $0,65 (1,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,49 (0,9%), до $53,96 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,55 (1,11%) - до $50,16 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $49,61 за баррель, опустившись на $0,5 (1%) по сравнению с предыдущей сессией.

Падение цен WTI и Brent с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на "медвежий" тренд.

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.

Рынок падает на опасениях снижения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса в Китае. BP ожидает, что сокращение глобального спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). По оценкам ОПЕК, падение спроса составит порядка 400 тыс. б/с.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

В центре внимания трейдеров заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), которое продолжится в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов заседания, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.