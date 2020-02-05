Аналитики Промсвязьбанка ожидают умеренного укрепления рубля на открытии торгов среды

Российская валюта может умеренно укрепиться на открытии торгов среды, при этом в рамках сессии ожидается сохранение американской валютой позиции в диапазоне 62,5-63,2 рубля, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Рынок энергоносителей утром в среду демонстрирует восстановление, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь смог подняться выше 54,5 доллара за баррель, а большинство валют развивающихся стран консолидируются у уровней закрытия вторника. Таким образом, перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился нейтральный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. При этом в перовой половине дня спрос на рубль может быть поддержан предстоящими аукционами по размещению "длинных" ОФЗ.

"В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного укрепления российской валюты на открытии торгов. При этом в рамках сессии ожидаем сохранения американской валютой позиции в диапазоне 62,5-63,2 рубля. Однако инвесторам стоит помнить о рисках, связанных с распространением коронавируса. В случае снижения аппетита к рисковым активам покупки в долларе активизируются, что позволит американской валюте предпринять попытку пробоя сопротивления на уровне 63,2 и закрепления над ним", - пишет Б. Зварич.