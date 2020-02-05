Цена Brent может опуститься к отметке $50, если ОПЕК+ не охладит пыл спекулянтов - ГК "ФИНАМ"

Если ОПЕК+ не охладит пыл спекулянтов, пообещав значительное снижение добычи, цена фьючерсного контракта Brent может опуститься к отметке $50 за баррель, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Нефтяные котировки по итогам торгов вторника продолжили снижение, закрывшись на отметке $53,82. Негативные настроения на рынке "черного золота" продолжают подпитываться спекуляциями вокруг коронавируса. По мнению биржевых игроков, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов, из-за его стремительного распространения может значительно снизиться спрос на энергоносители со стороны второй по величине мировой экономики. Ситуацию усугубляет активная игра на понижение крупными фондами, которые не хотят упускать возможность заработать на "хайпе" вокруг негативных новостей из Поднебесной.

"И если ОПЕК+ не охладит пыл спекулянтов, пообещав значительное снижение добычи, цена фьючерсного контракта Brent может опуститься к отметке $50 за баррель", - указывает С. Дроздов.