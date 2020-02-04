Рубль вечером заметно ускорил рост к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 4 февраля. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине благодаря уверенному укреплению большинства мировых рынков.

Курс доллара США составил 62,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 73,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,53 руб./EUR1, подешевев на 90,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 81,01 копейки - до 65,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером заметно усилил темпы роста к доллару и евро на фоне уверенного укрепления мировых рынков. Инвесторы ожидают, что глобальная экономика достаточно сильна для того, чтобы противостоять негативному влиянию со стороны нового коронавируса. Кроме того, Народный банк Китая предпринимает меры поддержки, осуществляя масштабные вливания денежных средств в банковскую систему второй день подряд.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в целях стимулирования аппетита к риску во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. В понедельник вливания составили 1,2 трлн юаней.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 МСК понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, большинство мировых рынков во вторник показывают отскок, так как, судя по всему, рыночная паника по поводу ужасных последствий коронавируса пошла на спад.

"Трудно сказать, как рынки будут вести себя в дальнейшем, наверное, многое будет зависеть от поступающей статистики по коронавирусу. Но сегодня на всех рынках можно увидеть очень приличные отскоки - растут индексы, валюты emerging markets, но в то же время припадают защитные активы, такие как золото и японская иена. Единственное, что пока не удается серьезно вытащить наверх, это нефть. Это связано с тем, что опасения по поводу замедления спроса на нефть из-за Китая пока достаточно сильны. При этом рынок ждет итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК, консенсусное мнение сходится на том, что комитет даст рекомендацию собраться в феврале и продолжить снижение квот. Весь вопрос в том, какова будет цифра рекомендованного сокращения. При этом все понимают, что рекомендовать комитет может все, что угодно, не факт, что ОПЕК примет эти рекомендации. Тем не менее, рынки ждут итогов его заседания. Рубль в контексте мировых тенденций сегодня также довольно заметно подрастает", - подчеркнул Карпов.

"В течение дня все основные валюты на рынках EM торговались в плюсе к доллару. Рубль не являлся исключением и выступал одним из лидеров по укреплению, прибавляя около 0,8-0,9% к доллару и евро. Поддержку отечественной валюте оказывали в том числе и котировки нефти, которая корректировалась вверх после нескольких недель снижения. Впрочем, не исключено, что сегодняшнее улучшение аппетита инвесторов к риску на рынках EM может оказаться лишь фиксацией прибыли по американской валюте. В частности, несмотря на поддержку ликвидностью китайского финансового рынка местным ЦБ, все среднесрочные угрозы для китайской и мировой экономики из-за распространения вируса пока остаются в силе", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть растут во вторник после того, как эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за опасений влияния коронавируса на спрос на нефть. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 0,5% - до $54,72 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,78% - до $50,5 за баррель.

По оценке ОПЕК+, которая была представлена на экстренном заседании технического комитета, начавшемся во вторник, средние темпы роста спроса на нефть в текущем году в худшем случае снизятся на 200 тыс. б/с из-за вспышки коронавируса в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на делегата.

Если вспышка вируса продлится полгода, спрос на нефть в 2020 году может вырасти на 1,01 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,22 млн б/с. По оценке ОПЕК+, в первом квартале рост замедлится до 0,8 млн б/с против предыдущего прогноза в 1,17 млн б/с, во втором квартале - до 0,77 млн б/с по сравнению с предыдущей оценкой в 1,18 млн б/с. Рост спроса должен восстановиться во втором полугодии.

Как сообщает Bloomberg, во вторник к обсуждениям технического комитета ОПЕК+ присоединился посол КНР, постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Вене Ван Цюнь.

Следующая встреча стран ОПЕК+ запланирована на март, но после заседания технического комитета может быть принято решение о проведении досрочной встречи в феврале.

Банк России 4 февраля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 60 млрд рублей (при лимите 2 трлн 60 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 106,6 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 января, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 620 млрд рублей (при лимите 1 трлн 620 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 662,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,19% годовых.

"Ситуация с рублевой ликвидностью на внутреннем рынке сохраняется комфортной, что позволило ЦБ увеличить лимит на недельном депозитном аукционе до 2,1 трлн рублей (против 1,6 трлн рублей, размещенных банками неделей ранее). Участники аукциона воспользовались лимитом ЦБ в полной мере. В ближайшую неделю можно не ожидать существенных изменений в ликвидной позиции банков, поэтому завершение очередного периода усреднения обязательных резервов в ЦБ через неделю не должно вызвать проблем у кредитных организаций", - полагает Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 февраля на 47,49 копейки, до 63,4342 руб./$1, и уменьшил курс евро на 66,56 копейки, до 70,1265 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 48,83 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,3455 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 49,38 копейки и составил 63,2876 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 919,472 млн, из которых $775,553 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 143,919 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 64,61 копейки, до 70,0399 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 63,94 копейки и составил 69,9362 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR845,134 млн, из которых EUR283,638 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR561,496 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,3%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 6,36% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,46% и 6,47% годовых соответственно.