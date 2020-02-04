Рынок акций РФ во вторник поднялся к 3100п по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции

Москва. 4 февраля. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками в рамках коррекции после падения из-за опасений замедления мировой экономики по причине распространения эпидемии пневмонии в Китае; индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 3100 и 1550 пунктов, но закрепиться выше не смогли из-за слабости нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3098,99 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1548,16 пункта (+1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,1%.

Доллар упал до 63,07 рубля (-0,66 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+5,1% и +1,4% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+4,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%), "Мосбиржи" (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7% и +1,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%).

Поддержку акциям "Аэрофлота" оказал вышедший накануне вечером финотчет по РСБУ: чистая прибыль компании за 2019 год выросла в 1,9 раза и составила 5,287 млрд рублей.

Просели бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%).

Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%), "плюсует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 1,4-1,6%), продолжился отскок в США (индекс S&P 500 растет на 1,6%).

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 МСК понедельника) число заболевших пневмонией составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения (смертность - 2,1%).

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Нефть во вторник умеренно подросла в ожидании действий стран ОПЕК+ в ответ на снижение спроса из-за вспышки пневмонии в Китае; однако цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $54,52 за баррель (+2,2% и -3,8% в понедельник), мартовская цена WTI - $51,52 за баррель (+2,8% и -2,8% накануне).

По оценке ОПЕК+, которая была представлена на экстренном заседании технического комитета, начавшемся во вторник, средние темпы роста спроса на нефть в текущем году в худшем случае снизятся на 200 тыс. б/с из-за вспышки коронавируса в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на делегата.

Главный финансовый директор BP Брайан Гилвари, в свою очередь, заявил в эфире телеканала CNBC, что сокращение роста спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. б/с.

Падение стоимости WTI с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на начало "медвежьего" тренда.

Среди сценариев, которые будут обсуждаться на заседании техкомитета ОПЕК+, дополнительное сокращение нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) до конца кризиса, вызванного распространением коронавируса. Другой опцией, по данным Bloomberg, является временное снижение нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с.

Накануне источники агентства сообщили, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, паники на мировых рынках удалось избежать, игроки оценивают влияние эпидемии коронавируса на рост глобальной экономики и на рынки, и большинство инвесторов все же склоняется к оптимизму. Нефть упала до минимумов за 13 месяцев на фоне сообщений о потенциальном снижении экономического роста в КНР и спроса на нефть в этой стране на 20%.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ во вторник решил подрасти вслед за внешними площадками. Восприятие распространения нового коронавируса притупилось, и многие рассчитывают на дополнительные стимулы как в самом Китае, так и в основных экономиках мира. Снижение акций "Полюса" и Polymetal не вызвало удивления на фоне роста аппетитов к риску, а вот снижение акций "ЛУКОЙЛа" больше связано с тем, что компания не смогла чем-либо удивить инвесторов в своей операционной отчетности. Акции "РусАла" пользовались спросом благодаря их сильной перепроданности. Новость о приостановке работы в Гайане существенно не скажется на работе компании, так как добываемый объем бокситов в этой стране составляет лишь 8% от всего производства компании.

Самый мощный рост в Европе показывал сектор базовых материалов, который наиболее сильно пострадал из-за страхов коронавируса. Пока нефть пытается восстановиться после коронавирусных потерь, стоит обратить внимание на информацию, что Великобритания может уже с 2035 года запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В оперативном плане рынок рассчитывает на созыв встречи ОПЕК+ в феврале и на дополнительное сокращение производства нефти в пределах 0,5-1,0 млн б/с. Goldman Sachs отмечает, что цены достигли такого уровня, когда они могут стимулировать дополнительные меры ОПЕК+, а также покупки Китаем нефти в резервы.

В среду в Сенате состоится голосование по импичменту Трампа, но общее убеждение на рынке состоит в том, что он останется на своем посту. Американский рынок акций вновь готов расти, следом идут российские индексы, а рубль готовится к сокращению давления валютных интервенций и решению ЦБ РФ, полагает Кочетков.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что фондовые площадки воодушевили известия об очередных мерах властей КНР для поддержки местного рынка по предоставлению еще $57 млрд ликвидности и фиксации официального курса юаня во вторник на более высоком уровне.

Результаты первых кокусов (в рамках выборов претендентов на пост президента США) Демократической партии в штате Айова пока не опубликованы, так как ее представители заявили о беспрецедентной задержке в связи с обеспокоенностью контролем качества процесса. В случае уверенной победы сенаторов Берни Сандерса или Элизабет Уоррен на фондовых рынках, в частности, в США, ненадолго может усилиться волатильность. Президент США Дональд Трамп одержал победу в ходе кокусов Республиканкой партии, не встретив серьезной конкуренции. Вечером во вторник Трамп выступит в Конгрессе с ежегодным посланием. Если в нем прозвучат неожиданные угрозы, касающиеся торговых отношений, в среду утром можно ожидать реакции со стороны азиатских и европейских рынков, отмечают эксперты Sberbank CIB.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги Polymetal и "Полюса" скорректировались вниз на фоне снижения котировок золота. В США биржи акций открылись ростом индексов, S&P 500 обновил максимум с конца января, протестировав 3300 пунктов. Если индикатору удастся прорваться через это сопротивление, шансы на развитие повышения и обновление исторических максимумов вырастут.

В целом оптимизм на фондовых площадках восстановился ввиду отскока китайских фондовых индексов вверх и принятия Народным банком Китая мер по вливанию дополнительной ликвидности. Статистика при этом показала рост заказов в обрабатывающей промышленности США в декабре на 1,8% (ожидалось +1,2%) после снижения на 1,2% месяцем ранее. В Европе покупки акций поддерживались оптимистичными финансовыми результатам и прогнозам таких компаний, как BP и Glencore.

СМИ сообщили о возможном дополнительном сокращении нефтедобычи ОПЕК+ вплоть до 1 млн б/с, а не на 500 тыс. б/с, как ожидалось раньше. Заседание технических экспертов нефтедобывающих стран проходит в Вене во вторник. В среду инвесторы традиционно обратят внимание на еженедельные данные по запасам сырья в США.

Индексы МосБиржи и РТС выросли, но не смогли закрепиться выше сопротивлений 3100 и 1550 пунктов. Преодоление указанных отметок нацелит индикаторы на район средних полос Боллинджера дневных графиков (3135 и 1585 пунктов). На данный момент импульс к росту представляется сдержанным. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3080-3130 пунктов, полагает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+23,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+5,8%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+4,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-7,3%), "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,234 млрд рублей (из них 12,693 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).