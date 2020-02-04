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04 февраля 2020 года 19:03
"ВТБ Мои инвестиции" обновил список топ-акций США, наиболее привлекательных для покупки
"ВТБ Мои инвестиции" обновил список топ-акций американских компаний наиболее привлекательных для покупки, заменив бумаги Regeneron, Comcast и CSX Corporation на Broadcom, Fox Corporation и Honeywell International. "Акции CSX Corporation были проданы с целью фиксации прибыли (рост на 10,7% с момента включения в топ-список). Были исключены акции Comcast, обладающие слабыми позициями в нашем рейтинге американских компаний. Акции компании Regeneron были заменены чтобы снизить экспозицию на сектор здравоохранения", - говорится в обзоре "ВТБ Мои инвестиции". Кроме того, в нем отмечается, что обновленный топ-акций США обладает потенциалом роста почти 18%, прогнозный коэффициент P/E на следующий 12 месяцев составляет 17,9х, ожидаемая дивидендная доходность на следующий 12 месяцев - 2,3%. "Аналогичные характеристики для индекса S&P 500 составляют около 13%, 18,5х и 2,1% соответственно", - подчеркивают эксперты "ВТБ Мои инвестиции". Наименование эмитента: Рекомендуемая доля в портфеле: AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 10% BROADCOM INC 10% FACEBOOK INC-CLASS A 10% FOX CORP -CLASS A 10% HONEYWELL INTERNATIONAL INC 10% ASTERCARD INC - A 10% MERCK & CO. INC 10% NRG ENERGY INC 10% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 10% ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10%
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Компании упоминаемые в новости: Полюс
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