Цены евробондов РФ во вторник снижаются вслед за UST на фоне снижения "вирусных" рисков

Москва. 4 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снижаются вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на фоне снижения рисков, связанных с распространением китайского коронавируса. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию понедельника на 32 базисных пункта и составила 113,39% от номинала, что соответствует доходности 2,64% годовых (рост на 10 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 11 базисных пунктов, составив 101,01% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов - до 1,42% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4 пункта и составил 122 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 120 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 136,6% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов - до 3,57% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 105 пунктов, опустившись до 132,57% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта и составила 3,5% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 27 базисных пунктов - до 112,62% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 2,57% годовых), с погашением в 2023 году - на 8 базисных пунктов, до 109,42% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 2,15 годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 130 базисных пунктов - до 128,99% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов - до 3,58% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 34 базисных пункта, до 110,31% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 2,7% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации умеренно снижаются в цене. Доходность отечественных долговых бумаг растет вслед за US Treasuries. Так, процентные ставки десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросли за день на 5 базисных пунктов, а бумаги с погашением в 2047 году - на 6 базисных пунктов к уровню закрытия понедельника. В свою очередь доходность американских десятилетних гособлигаций выросла на 6 базисных пунктов. Такая динамика на мировых долговых рынках связана со снижением у глобальных инвесторов опасений относительно масштабов негативного влияния на мировую экономику китайского коранвируса. Свою позитивную роль здесь сыграли как уже осуществленные вливания на рынок ликвидности со стороны ЦБ Китая, так и ожидания, что центробанки других стран тоже будут поддерживать экономику своих регионов стимулирующей монетарной политикой", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.