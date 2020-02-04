Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ на 25 б.п., некоторые эксперты верят в ее сохранение на уровне 6,25%

Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ в пятницу на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,00%, некоторые эксперты верят в ее сохранение на уровне 6,25%.

Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), пройдет 7 февраля. Оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией прогноза основных макроэкономических показателей и пресс-конференцией председателя Банка России (доклад о ДКП будет опубликован 17 февраля). ЦБ в прошлом году решил изменить график заседаний совета директоров по ставке, как пояснял регулятор, для большей эффективности ДКП. Таким образом, первое заседание по ставке в этом году стало опорным, тогда как ранее было неопорным.

Банк России не стал давать дополнительных сигналов перед февральским заседанием совета директоров. В середине января первый зампред ЦБ Ксения Юдаева повторила декабрьское заявление регулятора о будущей направленности ДКП: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью "Интерфаксу" пояснила, что Банк России в декабре решил внести дополнительный элемент в традиционное заявление по итогам опорного заседания совета директоров, чтобы коммуникация не оставляла у рынка ложного ощущения обязательства регулятора снизить ставку. "Мы сегодня сказали, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 года. Учитывая, что в предыдущие два раза после похожего сигнала мы снижали ключевую ставку уже на следующем заседании - и в октябре, и сегодня, - предвосхищая уточняющие вопросы, отмечу. Эта формулировка означает, что мы по-прежнему видим пространство для некоторого снижения ключевой ставки, но и в феврале, и на последующих заседаниях мы в очередной раз будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага исходя из всего комплекса новых данных, которые к тому времени получим", - сказала Набиуллина перед брифингом после заседания совета директоров 13 декабря.

ЦБ на заседании в ближайшую пятницу будет выбирать между снижением ставки на 25 б.п. и ее сохранением, пишут экономисты "ВТБ Капитала" в обзоре. "Наши расчеты указывают на большую вероятность снижения. Важным фактором неопределенности в данном случае выступает недавнее ослабление рубля - дело в том, что все "сюрпризы" в части решений ЦБ по ключевой ставке тесно связаны с динамикой рубля непосредственно перед заседанием регулятора", - отмечают эксперты.

Они полагают, что даже если ЦБ в феврале оставит ставку неизменной, то последуют два снижения ставки по 25 б.п. в течение первого полугодия 2020 года. "Совет директоров Банка России может начать исследовать нижнюю границу диапазона нейтральной процентной ставки и понизить ключевую ставку до 6,00%, однако недавнее ослабление рубля вносит значительную неопределенность в исход предстоящего заседания. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может быть отложено", - обращают внимание аналитики "ВТБ Капитала".

Аналогичной позиции придерживаются экономисты BCS Global Markets, отмечая, что ЦБ в пятницу придется принимать решение в довольно сложных условиях. "С одной стороны, текущая динамика инфляции (мы ожидаем 2,5% год к году в январе) явно открывает возможности для дальнейшего смягчения монетарной политики. Этого же ожидает и рынок: ставки денежного рынка и доходности гособлигаций уже несколько недель указывают на вероятность снижения ставки на 25-50 б.п.", - пишут они в обзоре. "С другой стороны, Банк России не может не учитывать в своей политике среднесрочный инфляционный тренд и ситуацию на внешних рынках, а здесь все не так просто", - добавляют эксперты.

По их мнению, возможное снижение ключевой ставки ЦБ уже не выглядит столь очевидным, как это было еще одну-две недели ранее. "Тем не менее, мы продолжаем считать, что ЦБ все-таки снизит ставку на 25 б.п., так как в случае отказа от изменения ставки он рискует столкнуться с резким всплеском продаж ОФЗ со стороны нерезидентов, которые в последние один-два месяца массово покупали гособлигации в ожидании роста их цены", - считают эксперты BCS.

Sberbank Investment Research ожидает в феврале очередного снижения ставки на 25 б.п.. "Инфляция в январе, судя по еженедельной динамике, была на уровне 0,4-0,5%. В результате годовая инфляция должна замедлиться до 2,4-2,5%. Обычно январь - наиболее инфляционный месяц в году. На него может приходиться от четверти до трети годовой цифры. Например, в прошлом году январская инфляция достигла 1%, а годовая инфляция составила 3%. Начало этого года она выводит годовой показатель на уровень около 3%, что ниже, чем прогноз ЦБ в 3,5-4%. Рост социальных расходов бюджета может ускорить инфляцию во втором полугодии, но эффект будет крайне незначительным. Таким образом, мы ожидаем продолжения цикла снижения ключевой ставки. В пятницу, по нашему мнению, она будет снижена на 25 б.п. - до 6%", - сообщил "Интерфаксу" главный экономист Sberbank Investment Research Антон Струченевский.

Аналитики "Уралсиба" (MOEX: USBN) также видят возможность снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 25 б.п. на фоне замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий.

Экономисты Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) ожидают снижения ставки до 6,0% и пересмотра прогноза по инфляции на 2020 год с нынешних 3,5-4,0%. "При этом, по нашему мнению, новые социальные расходы бюджета не окажут значимого влияния на траекторию цен", - полагают аналитики. По их оценкам, финансовая поддержка семей с низкими доходами и расширение программы материнского капитала в 2020 году могут повысить динамику номинального оборота розничной торговли на 0,4-0,5 процентного пункта (п.п.) и увеличить инфляцию на 0,1-0,2 п.п.. При этом инфляция по итогам 2020 года останется в рамках прогноза экономистов Газпромбанка и составит 3,5%.

"Эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на мировые фондовые рынки и цены на нефть, спровоцировав глобальный risk-off на другие активы. Рубль также оказался под давлением: за последние две недели он потерял около 4% к стоимости относительно доллара, достигнув отметки 64 рубля за доллар. Однако мы считаем, что подобный негативный внешний фон является временным и не повлияет на решение регулятора, а рынки в скором времени восстановятся", - отмечают аналитики ГПБ.

Экономисты РФПИ по-прежнему верят в снижение ставки ЦБ до 6% в ближайшую пятницу на фоне замедления инфляции, слабых макроэкономических данных за декабрь и промышленного PMI за январь. "Однако в свете декабрьских комментариев (потенциал снижения ставки в первом полугодии 2020 года есть, но срочности нет) ЦБ может предпочесть осторожность, учитывая возросшую нестабильность на глобальных рынках, повышение волатильности рубля, дальнейший рост индикаторов потребительской уверенности и неопределенность эффектов от дополнительных бюджетных расходов", - отмечают эксперты в обзоре.

Экономисты Альфа-банка считают, что у Банка России есть все основания понизить ключевую ставку на 25 б.п.. "Несмотря на то, что вполне очевидные амбиции нового правительства ускорить инвестиционный рост ставят ЦБ в менее комфортное положение в будущем, пока низкий уровень инфляции не предвещает никакого противостояния", - говорится в обзоре.

Аналитики банка "Русский стандарт" полагают, что к настоящему моменту аргументы "за" снижение ставки перевешивают аргументы "против". "Пока, вероятнее всего, ставка будет снижена на 25 б.п., до 6%. Возможно, ЦБ сообщит о паузе в дальнейшем снижении, так как нижняя часть нейтрального диапазона ставки 6-7% достигнута", - сообщил "Интерфаксу" главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Если же Банк России в феврале ставку сохранит, то он также оставит сигнал о возможности ее снижения в первом полугодии (тогда можно ждать ее снижения в марте), полагает эксперт.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) считают, что Банк России сохранит ставку в ближайшую пятницу на уровне 6,25%.

Главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец отметила, что декабрьская коммуникация ЦБ указывает на паузу в снижении ставки в феврале. Она добавила, что сейчас для Банка России нет большой разницы - снижать ли ставку в феврале или месяцем позже, но при этом при текущей ставке в 6,25% любое следующее движение дается достаточно трудно. "То есть снижать с 7% было легче, сейчас каждый шаг труднее. (. . .) В любом случае Центральный банк уже доволен 6,25%, мне кажется. Это уже такая ставка, которая делает его довольным, которая дает им возможность держать сколь угодно долго, по большому счету", - сообщила Донец журналистам на прошлой неделе.

"Ренессанс Капитал" ожидает снижения ключевой ставки на следующем заседании, 20 марта, на 25 б.п.. "Учитывая то, что и ЦБ, и мы сами ожидаем ускорения инфляции в втором полугодии 2020 года, а подход регулятора к инфляционным рискам остается осторожным и асимметричным, мы полагаем, что это может ознаменовать конец цикла смягчения денежно-кредитной политики", - пишут эксперты в обзоре.

"Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на неизменном уровне 6,25% на предстоящем заседании 7 февраля, но по-прежнему видим возможность снижения ставки еще один раз в первой половине текущего года", - полагают аналитики Нордеа банка.

Экономисты ING соглашаются, что сейчас не лучшее время для очередного снижения ключевой ставки ЦБ.