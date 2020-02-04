Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти

Москва. 4 февраля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике большинства мировых рынков и росту цен на нефть.

Курс доллара США составил 63,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,1 руб./EUR1, подешевев на 33,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,1 копейки - до 66,42 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 февраля на 47,49 копейки, до 63,4342 руб./$1, и уменьшил курс евро на 66,56 копейки, до 70,1265 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с мировых рынков. Инвесторы постепенно возобновляют покупки рисковых активов с учетом ослабления вероятности разрастания эпидемии коронавируса в Китае и поддерживающими рынки действиями местного ЦБ. Поддержку сырьевым валютам, в том числе рублю, также оказывает повышение цен на нефть.

Опасения, связанные с распространением коронавируса, в целом продолжают оказывать давление на рынки, однако действия Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) стимулируют аппетит к риску, пишет Bloomberg. Как сообщалось, НБК во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. В понедельник вливания составили 1,2 трлн юаней.

Эксперты уверены, что вспышка в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом, негативно скажется на экономике страны, что можно будет увидеть в статданных уже в текущем месяце. Тем не менее, действия НБК, который стремится показать, что готов сделать все необходимое для поддержки экономики, должны успокоить трейдеров.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 МСК понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

"Коронавирус остается основным драйвером для рынков. Ожидается, что пик распространения придется на ближайшие две недели, а значит, давление на рынки будет сохраняться. Волатильность рубля значительно выросла, курс в последние дни размашисто торгуется в диапазоне 63-64 руб./$1. В среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего постепенного ослабления рубля, но сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале, поэтому в случае ослабления нервной реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 руб./$1, но в случае ухудшения ситуации курс пойдет на отметку 64,5 руб./$1 уже в ближайшие недели", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть растут во вторник в ожидании экстренного заседания технического комитета стран ОПЕК+. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,53% - до $54,74 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,26% - до $50,74 за баррель.

Экспертам технического комитета ОПЕК+, который соберется на внеплановое заседание во вторник и в среду, предстоит оценить влияние вспышки коронавируса в Китае на спрос на нефть. Как сообщает Bloomberg, по итогам обсуждения может быть принято решение о проведении в феврале экстренной встречи ОПЕК+.

Следующая встреча стран ОПЕК+ запланирована на март, но может быть проведена раньше в связи со вспышкой коронавируса в Китае. В понедельник президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов и подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+.

Как отметил начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в ходе торгов вторника мировые инвесторы фиксируют прибыль по доллару на развивающихся рынках, что привело к росту валют emerging markets. При этом дополнительную поддержку рублю оказывает нефть, корректирующаяся вверх после нескольких недель снижения.

"Общему улучшению аппетита инвесторов к риску способствовала в том числе финансовая поддержка китайского рынка со стороны местного ЦБ. Однако в целом инвесторы сохраняют выжидательную позицию, и после сегодняшней фиксации прибыли не исключена новая волна ухода от риска в доллар. В этом случае на российском рынке американская валюта может достаточно быстро вернуться к попыткам закрепиться выше 64 руб./$1. Впрочем, для рубля определяющим фактором в настоящее время станут не столько настроения инвесторов на рынках EM, сколько ситуация на рынке нефти и действия, к которым могут прибегнуть члены ОПЕК+ для стабилизации рыночной конъюнктуры", - полагает Кравченко.

Банк России 4 февраля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 60 млрд рублей (при лимите 2 трлн 60 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 106,6 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 января, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 620 млрд рублей (при лимите 1 трлн 620 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 662,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,19% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,3%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 6,36% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,46% и 6,47% годовых соответственно.