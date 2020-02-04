Перспективы акций РусАла благоприятны для "быков" - ИК "Велес Капитал"

С технической точки зрения, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, перспективы акций "РусАла" для "быков" выглядят благоприятными.

Бумаги смогли устоять выше средней полосы Боллинджера дневного графика (34,50 руб.) и теперь вполне могут стремиться к верхней и максимуму текущего года на уровне 39,640 руб. Сигнал подтвердится при способности подняться выше 36,335 руб. (пик с 23 января).

"Длинные" позиции по бумагам стоит удерживать как минимум до закрепления ниже 34-34,50 руб., считает Е. Кожухова.