Торги на рынке акций во вторник завершатся, вероятно, на оптимистичной ноте - ИК "Велес Капитал"

Вторник, вероятно, завершится на рынке акций на оптимистичной ноте, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника росли и стремились к ближайшим сопротивлениям 3100 и 1550 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Повышение, однако, было достаточно спокойным, так как риск возвращения продаж на рынки по-прежнему актуален. Вторник, впрочем, судя по текущим мировым настроениям, все же завершится на оптимистичной ноте", - пишет специалист ИК.